Sergio Rodríguez, baja para Málaga

No hay un equipo más vigoroso en Europa que el Real Madrid, inaccesible el equipo blanco en Euroliga, aunque suma tres derrotas seguidas, pero es tal colchón que el liderato no peligra (3 victorias por encima del Barça, segundo), sí en ACB, donde el Unicaja puede provocar el sorpaso este domingo si bate al equipo blanco en el Carpena (18:30 horas). Ahí no estará Sergio Rodríguez, una baja que no es trascendental, por los recursos infinitos y de calidad que dispone Chus Mateo, pero es un jugador con jerarquía, quizá una de sus últimas oportunidades para verle en Málaga, ante una carrera marciana que podría acabar en verano (cumplirá 38 en junio y acaba contrato), a no ser que Unicaja y Real Madrid puedan cruzarse en los play offs de ACB, que se firma, porque significará que el Unicaja la final, con las dos posiciones de cabeza en Liga muy perfiladas en las diez jornadas que restan. No obstante, Rodríguez dejaba abierta en las últimas horas la opción de volver a la selección, cerrada esa vía desde los Juegos Olímpicos de Tokyo. "Jugar con la selección siempre ha sido un objetivo y un sueño", decía en sus redes sociales, generando cierta sorpresa.

Especulaciones al margen. Según informa Marca, el base tinerfeño arrastra unos problemas musculares y se pierde la semana importante que también afronta el Madrid. Cambiar la tendencia en Euroliga, en Bolonia frente a la Virtus, que además supondría el pase matemático a los play offs, y esa cita con el Unicaja que para los de Chus Mateo hay obligaciones. Añade esta información que el Chacho ni siquiera viajará a Italia, que obligará a incrementar los minutos a Facu Campazzo y Sergio Llull, a 48 horas de jugar en Málaga. El Madrid juega en Bolonia el viernes a las 20:30 horas. A controlar ese aspecto, pero es una máquina acostumbrada a manejarlo con eficacia.

11 puntos y 3 asistencias hizo Sergio Rodríguez en el WiZink, que finalmente no tuvieron efecto por esa remontada mágica del Unicaja. Sí en la final de la Supercopa, donde se impusieron los blancos, pero con un Chacho más discreto (4 puntos y 3 asistencias). No tendrá problemas el Real Madrid para paliar esa ausencia.