Sergio Scariolo, reseteo y receptivo a un club

La renovación de Sergio Scariolo como seleccionador español está en conversaciones "muy avanzadas", según confirmaba el italiano este lunes en Radio Marca. Hablaba de su proceso al abandonar la Virtus de Bolonia en septiembre, periodo que sirve para poner el contador a cero, después de unos años exigentes. "Evidentemente el año en el que he tenido solo selección, me ha venido muy bien para regenerarme, estudiar, analizar. Siempre viene bien de vez en cuando tener una pausa relativa para ponerse al día, alejarse de la competición para volver a meterse exclusivamente en el juego. Y también descansar y estar con la familia. Es un reseteo en los últimos meses. Tengo alegría y ganas para poder seguir con la selección y luego ya, cuando terminen estas conversaciones avanzadas, si sale un proyecto como así sea interesante, que me atraiga a nivel de club, por qué no, desde luego", abierto Scariolo a volver a la rueda de clubes, pero antes tendrá que cristalizar esa firma con España. "Tenemos unas conversaciones muy avanzadas. Hasta que no haya una confirmación de que Elisa Aguilar vaya a seguir en la presidencia, todas las conversaciones están un poco apartadas y que se reanudarán, como parece, cuando eso se produzca".

"Intentaremos estar en París, desde luego. Nos haría mucha ilusión y por supuesto todo el baloncesto español se lo merecería, por todo lo que da a nivel de clubes y cantera, afición, de todo lo que está relacionado con el baloncesto. Sabemos que en el momento que juega la selección es tremendamente importante. Sentimos la ilusión y la responsabilidad de darlo todo e intentarlo. Todavía no hemos ido recogiendo las afirmaciones de todos los jugadores. Para nosotros, el 95% de los jugadores es una cuestión de estado físico y salud. Y esta no se puede prever con tanta antelación. No tengo noticias de que nadie no pueda estar en esa convocatoria", explicaba el seleccionador, donde también hacía un diagnóstico del momento actual. "No sé si preocupación es la palabra, seguramente a mí sí me toca preocuparme. A la gente le gusta disfrutar y nosotros lo intentaremos. Yo sí lo estoy porque los datos y el protagonismo de los jugadores seleccionables españoles están delante de los ojos de todo el mundo, no son para tirar cohetes. Siempre digo que se merezcan los minutos, en esos momentos donde la pelota queme, el estar preparado. Está claro que hay que convencer con los hechos que nuestros jugadores se merecen esos momentos, eso provocaría que en la selección habría jugadores acostumbrados a estar en el campo muchos minutos, pero importantes".

Esta semana, se retirará la camiseta de Marc Gasol en Memphis, "un jugador muy importante, con un lugar muy especial dentro de mi corazón y de mi memoria competitiva y deportiva. Una persona especial que ha sabido completarse y enriquecerse. Es un hombre con muchísimos proyectos. Siempre se habla de Pau y esta es la semana en la que tenemos que hablar de Marc y de su capacidad de haber sido al inicio el hermano de y luego haber encontrado su propia autonomía e identidad", cariñoso Scariolo y feliz por el regreso de Ricky Rubio. "Espero que los meses que queden le sirvan a Ricky para alcanzar un nivel superior de forma, ya se ve algún destello del gran jugador que es y que estoy convencido de que volverá a ser, hay que tener un poco de paciencia, que siga disfrutando de competir y de jugar al baloncesto, que no es solo estar en una cancha, también es viajar, concentrarse, pasar momentos donde pierdes partidos o estás decepcionado. Todo esto forma parte del baloncesto. Hay que llevarlo bien".