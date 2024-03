Sergio Scariolo: "Me gustó entrenar a Mario Saint-Supéry, tiene la cabeza bien puesta, ideas claras, talento..."

Tras el acto en el que presentó junto a Ricky Rubio un bonito proyecto solidario para ayudar a los niños con enfermedades oncológicas, Sergio Scariolo atendió con amabilidad a los medios locales para hablar de varias cuestiones en clave deportiva malagueña, como la situación del Unicaja. Afincado en Málaga, desde Marbella viaja mucho por cuestiones personales y profesionales, tiene su base de operaciones. "Veo al equipo jugando muy bien, como toda la temporada tras la Copa. Vi el partido contra Bilbao, una primera parte disputada hasta el tercer cuarto. Luego en cuanto los tiros entraron, buenos tiros hubo antes pero no entraron, el equipo se soltó y los veo muy bien, esperemos que pueda ser un muy buen final de temporada en las dos competiciones. Pronósticos no hago, pero están compitiendo muy bien y eso es lo importante", decía sobre el equipo que entrenó durante casi cinco temporadas y al que llevó a sus cotas más altas.

En la última concentración de la selección española para el Preeuropeo Sergio Scariolo convocó a varios jóvenes, entre ellos el malagueño Mario Saint-Supéry, el más joven de todos. Acabó satisfecho con la labor del que ahora es jugador, hasta final de temporada, del Tizona Burgos. "Lo he visto muy bien, me ha gustado entrenarlo durante una semana, me parece un tío con la cabeza bien puesta hacia dónde tiene que ir, con las ideas claras, con talento... Puede mejorar en las cosas que ahora no son las mejores y creo que ha sido una muy buena idea que saliera a jugar porque eso es lo que mejora a los jugadores definitivamente. Estamos con mucha expectativa con él, pero entendiendo que los tiempos y los plazos son los que son y hay que darle un poquito de margen"

También hablaba Scariolo de Alberto Díaz, miembro del equipo que jugó el último Mundial y el último Europeo. "Alberto está en un nivel estable y cumple siempre con lo que le pides. Lo importante es pedirle lo que puede darte. El problema es cuando la petición o la expectativa va hacia lugares que no son los suyos, se comete un error. Sin embargo, cuando sabes lo que te pueda dar y le pides lo que te puede dar siempre responde y devuelve la confianza que le das", analizaba sobre el capitán cajista y también tenía buenas palabras para Yankuba Sima: "Bien, el segundo partido lo jugó muy bien, en el primero había tres jugadores en el puesto de cinco y quería verlos a los tres. En el segundo estuvo bien en campo y, también dimensionando la expectativa correctamente, es un buen jugador para este nivel y ojalá tenga ambición y ganas de mejorar y trabajar para dar un salto de calidad a un nivel superior".

Acerca de cómo ve con cierta distancia la evolución del juego en este paréntesis sin estar en el banquillo en los clubes, decía Scariolo que "hay muchos detalles. Sobre todo en Euroliga hay una evolución del juego hacia la fisicalidad y la necesidad de poder jugar con ese impacto físico pero manteniendo una eficacia técnica, que es la eterna cuestión. Pero bueno, creo que en general hay un nivel de competición alto en muchos lugares ya, también la BCL y la Eurocup son competitivas. Muchos jugadores, lamentablemente con pocos españoles que juegan y actúan a alto nivel, pero esperemos que puedan crecer y mejorar para merecérselo".