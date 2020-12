Sito Alonso: "Alberto Díaz es un estandarte de la Liga, pero Mekel tiene un nivel muy alto"

El UCAM Murcia llega a Málaga con dos victorias consecutivas previas al paréntesis de las ventanas. El equipo dirigido por Sito Alonso amenaza a un Unicaja que ya sabe que tendrá un equipo muy físico y agresivo, que juega al límite y que no está exento de calidad.

"Yo entendí el parón como algo positivo para nosotros. Hemos tenido jugadores que recuperar y otros que también es un orgullo que vayan con su selección. Independientemente de lo que pase el domingo, nos ha venido bien para preparar cosas que teníamos pendientes y para recuperar gente”", decía el técnico madrileño, que analizó el momento que está viviendo el Unicaja, que ganó 11 de sus últimos 13 encuentros: “Creo que es uno de los equipos que mejor está, está jugando a un nivel muy alto. Es un equipo que tiene mucha polivalencia en muchas posiciones y va a ser un partido muy difícil. Lo sabemos y nos estamos preparando para ser lo más competitivos posibles”.

"Alberto Díaz es un estandarte en la Liga. Pero no solo a nivel defensivo, a nivel ofensivo también. Pero creo que los que tienen para suplirle tienen un nivel muy alto. Y lo ha demostrado el propio Mekel, en el partido que disputó en estas ventanas frente a España”, explicaba Sito Alonso sobre las ausencias que tendrá en el equipo malagueño.

Por parte del UCAM Murcia, toda la expedición viajará a Málaga. Aún no está claro quién será el descarte. “Tenemos todavía a algún jugador tocado. De momento no estoy seguro de quién va”. Las últimas noticias sobre el deporte profesional, plantean la posibilidad de que los aficionados empiecen a entrar en los espectáculos deportivos. Una opción que pronto puede repercutir en la Liga Endesa. “Me viene bien que esta semana aún no se pueda, porque Málaga es uno de los campos con mejor afición", bromeaba Alonso,a antes de lanzar un mensaje más serio: "Ellos saben que lo necesitamos y que nos gustaría tenerlos. Les animamos a pensar que está cerca. Y el día que vuelvan, tenemos que hacer algo especial”.

El mes de diciembre va a ser muy intenso para el UCAM Murcia de Sito Alonso, aunque de momento, el entrenador universitario, solo piensa en el próximo partido. “Estamos centrados solo en el partido de Unicaja, pero somos conscientes de las complicaciones del mes de diciembre y espero que nos estemos preparando de la mejor manera para afrontarlo bien”.