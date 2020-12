Axel Bouteille tiene un esguince de tobillo y es duda para el Unicaja-UCAM Murcia

La semana pintaba bien en la enfermería del Unicaja, después de que no hubiera bajas directas con el virus FIBA, pero se ha torcido en las últimas horas con las lesiones de dos jugadores que estuvieron compitiendo con sus selecciones, Alberto Díaz y Axel Bouteille. El francés se produjo un esguince de tobillo en el entrenamiento del jueves y no ha podido trabajar este viernes, por lo que es duda para jugar el domingo ante el UCAM Murcia. Ya se produjo uno a comienzos de temporada que le llevó a perderse el partido ante el MoraBanc Andorra.

En función de la evolución que tenga en las próximas horas se verá si Bouteille puede actuar o no contra el equipo murciano. "Luis Casimiro contará con la duda hasta última hora de Axel Bouteille, que debido a un esguince de tobillo en el pie derecho no ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros", informaba el club. No parece una lesión grave, pero sí un contratiempo con un jugador que sale en el quinteto titular y que aporta 11.7 puntos por encuentro.

Sabidas son las bajas de Jaime Fernández y Dragan Milosavljevic y la dura de Alberto Díaz, que volvió a romperse en el isquiotibial. El lunes se le hará una nueva resonancia, la inflamación permitía ver una pequeña rotura pero no con nitidez y se aguardaba a que desaparezca para valorar un tiempo de baja más completo. Pero se tiene claro que se perderá varios partidos el base malagueño, indispensable en el primer tramo de temporada para la remontada del equipo. Quizá sea el jugador más importante juntando los dos lados de la pista del equipo. A Jaime Fernández le queda aún alguna semana más de baja y será difícil que esté el siguiente domingo ante el Real Madrid.

En esta tesitura, ha vuelto a entrenar con el primer equipo Pablo Sánchez. El base jiennense estuvo varias semanas fuera por el brote de Covid-19 que hubo en el CB Marbella. Ya ha jugado regularmente con el equipo marbellí, por ejemplo domingo y martes en Gijón y Torrelavega, y está previsto que lo haga este sábado contra el Juaristi. Después se vestiría también el domingo con el Unicaja y no es nada descartable que eche una mano porque, de confirmarse la baja de Bouteille sólo habría cuatro exteriores (Mekel, Brizuela, Alonso y Waczynski) para tres puestos.