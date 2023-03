Ibon Navarro precisa a Sito Alonso

Sito Alonso encendió la mecha el pasado viernes de la eliminatoria Unicaja-UCAM Murcia. Después del sorteo decía que "el Unicaja ya sabemos el trabajo que está haciendo. Me voy a remitir a las palabras que dijo Ibon hace unos días antes del sorteo", decía antes de leer las declaraciones: "Nos conocemos demasiado y esto es una ventaja para el equipo de menor nivel. Tenemos que aferrarnos a eso, sabe que a los equipos españoles nos ha tocado a los cuatro juntos, es una forma de que no juguemos todos la Final Four y sabemos el nivel del Unicaja, campeón de Copa. Como él dice, somos un equipo de menor nivel, tenemos menos nivel, pero nosotros tenemos opciones", cerraba el entrenador rival, que desde el 4 de abril se enfrentará al Unicaja con un puesto en la Final Four como premio.

Utilizaba Alonso unas palabras de Ibon en las que daba a entender que el factor cancha se diluía ante equipos del mismo país. Este martes quería precisar Navarro. "No hay partidos menos importantes que otros, pero en las próximas dos o tres semanas esta eliminatoria de la BCL es un objetivo muy claro, ojalá nos metiéramos en la Final Four. El rival es muy complicado. A veces los entrenadores no nos expresamos muy bien, venimos muchas veces a hablar. Ya sabéis que soy bastante cagón y ni se me ocurriría decir que Murcia es un rival inferior. El que me tenga que escuchar, que me escuche y el que me quiere entender que me entienda. El factor cancha, contra rivales del mismo país se diluye. Tenemos que centrarnos en eso, pero mientras jugamos tres partidos de la ACB, que nos deben volver a la línea de rendimiento", decía Ibon.

Desde Murcia llegaba otro ataque de Alejandro Gómez, director general del UCAM Murcia. "Existen niveles dentro de la Champions, Unicaja está en el máximo nivel, la propia competición lo demuestra y se le escapa en distintos foros. Equipos como nosotros o Manresa o Breogán somos menos interesantes. Su entrenador [Ibon Navarro] ya dijo que son el equipo superior, nadie nos vamos a rasgar las vestiduras sabiendo contra quién jugamos. Un equipo que tiene detrás la estructura de un banco, que tiene un presupuesto muy grande, un equipo sensacional, con un magnífico entrenador, por el que apostamos nosotros, al que lo fichamos después de descender con Manresa. Le apreciamos y queremos y sabemos que son un equipazo", decía Gómez.