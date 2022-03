Situación cada vez más crítica

La decrepitud deportiva del Unicaja aún no ha tocado fondo. En un proyecto que ha ido bajando escalones en la última década, algunos de manera consciente con la disminución de la inversión y otros por malas decisiones, la realidad es que a 12 jornadas del final debe asegurar al menos un tercio de victorias para no caer a la LEB Oro. Ya lo admitió Ibon Navarro al terminar el partido de Las Palmas, hablar de play off es algo inútil cuando se está a cuatro victorias de los ocho primeros. Y es que ya participación europea está en altísimo riesgo. Hay que quedar entre los nueve primeros y la distancia crece y hay muchos equipos por medio.

El partido de Gran Canaria ha hecho rebrotar los peores presagios porque de nuevo volvió una imagen muy pobre del equipo, en un segundo tiempo muy malo. Es la primera en los cinco partidos de Ibon Navarro al frente en el que se vieron los peores defectos del año y que propiciaron la destitución de Fotis Katsikaris. El Unicaja ha ganado sólo uno de los últimos siete partidos de ACB y dos de los últimos 10. El casi triunfo administrativo ante el Casademont Zaragoza, después de que se apretara para que el equipo maño jugara con varios casos de positivos, y el de Fuenlabrada. Es cierto que se había visto un repunte ante el Madrid y el UCAM Murcia, ambos partidos perdidos por un punto. Pero fueron derrotas y las victorias morales no cuentan.

El cambio decidido a la Basketball Champions League podría dar algo de gloria después de que se hayan alineado los astros, pero la realidad es que el equipo está en sus mínimos competitivos en tres décadas. Gana en ACB sólo un 36% de sus partidos, casi uno de cada tres. Según recalcaba el presidente cajista, Antonio Jesús López Nieto, el cambio a la BCL iba encaminado a potenciar el papel del club en las competiciones domésticas, se razonaba, porque el mercado nacional es el que importa. Ausentes en la Copa y sin play off, salvo milagro, la temporada va camino de un fracaso clamoroso que hay que intentar amortiguar.

Y es que hay que mirar ahora a lo que hace el último tercio de equipos en la tabla, un escenario imprevisto, aunque tampoco marciano por el progresivo despeño deportivo. Esta semana los rivales tenían duelos complicados y la jornada dominical no fue mala para los intereses cajistas. En condiciones normales, el triunfo del UCAM Murcia ante el MoraBanc hubiera sido malo. No en este caso, prevalece la derrota pirenaica. También cayeron el Coosur Betis en Barcelona y el Hereda San Pablo Burgos ante el Real Madrid. En el partido que cerró la jornada, el Obradoiro, rival el próximo sábado en un partido dramático, sí ganó al Baskonia (81-76), por lo que iguala en la tabla (8-15), aunque con un partidos más. 8-15 está también el Zaragoza, con 7-15 está Hereda San Pablo, con 7-16 MoraBanc Andorra y Urbas Fuenlabrada y cierra el Coosur Betis con 6-16. Mirar hacia arriba implica ver con 11-11al Río Breogán y el Bilbao y con 11-10 el Gran Canaria. Baskonia y UCAM van 12-9, octavo y séptimo. Demasiado lejos en la clasificación, como recordaba Ibon Navarro, para pensar en play off.