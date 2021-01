"Sólo quiero ver las cosas positivas y trabajar en ellas"

El entrenador del Unicaja, Fotis Katsikaris quiso encontrar estímulos positivos en su comparecencia después de perder contra el Valencia. El griego vive un momento crítico al mando del equipo andaluz y dio su lectura del encuentro: "Hemos jugado bastante tiempo bien las cosas que hemos trabajado defensivamente, había buena actitud, buena energía, buena concentración sobre todo en la primera parte. En ataque también, teníamos los tiros que buscábamos, pasar el balón buscando el extra pass. Hemos tirado pocos tiros forzados, hemos fallado bastantes liberados. Hemos hablado de que saldrían ellos más fuertes, agresivos y verticales tras el descanso. Cometimos errores de comunicación, defensivos, necesitamos más cuerpo, más manos. Ellos encontraron con su sistema y filosofía a Dubjlevic y Tobey, que todos sabemos su capacidad de ataque, y Prepelic. Al final nos castigaron mucho. Uno de sus mandamientos era jugar con él. Ahí pudimos hacer un mejor trabajo. En ataque mucho mejor que en el último partido, no teníamos esos colapsos, hemos fallado tiros, tiros libres y alguna bandeja. Otra derrota para el equipo pero con detalles que si aprendemos de ellos y mejoramos, que creo que podemos mejorar, podemos encontrar la manera de ganar los partidos".

El griego fue abordado por el estado anímico del equipo y su influencia: "Llegan esos momentos de tres minutos, cuatro abajo, con el tiro de Francis que pudo ser cinco arriba y cambiar todo el panorama. No es nada fácil. Estoy muy optimista con que lo vamos a cambiar. Hemos jugado más de 30 minutos de calidad. En los momentos decisivos, la confianza se ve. Es difícil y más contra un equipo con tanto talento como el Valencia".

"A partir de ahora solo quiero ver las cosas positivas, y trabajar en ellas. Pero no sólo yo, todos: ver las cosas positivas que estamos haciendo y creer en ellas. Luego los detalles o un esfuerzo más lo podemos conseguir de esa manera. No me quiero quedar con las cosas negativas. La derrota duele mucho pero hay muchas cosas cosa positivas, hay que insistir en ellas. Las que hay que corregir y mejorar, serían de otra manera si todos somos así. Baloncestísticamente, digo. Hemos demostrado que podemos hacer las cosas bien y llegar con opciones de ganar al final contra un gran equipo como el Valencia", explicó cuando fue abordado sobre los cambios en el juego del equipo.

En lo referente a la exclusión de Gerun de la rotación, el técnico asumió la necesidad de contar con Carlos Suárez: "Tenía que tomar la decisión. Carlos venía de lesión, pero ha trabajado bien, necesito su experiencia, su actitud su carácter, entonces tenía que tomar decisión de un descarte, he elegido a Gerun. Creo mucho en Nzosa y Rubén. Ha sido decisión técnica, ya veremos qué pasa. El mercado es como es, el equipo está atento diez meses día a día, como tiene que ser. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero es una decisión técnica que tenía que tomar dejar a Gerun fuera".

Por último, Katsikaris reconoció que también el aspecto físico está afectando al equipo: "Sí que es, también puede ser. Hay demasiados partidos, Alberto no está al 100 % ni Jaime tampoco. Intento gestionar sus minutos, sus momentos, sabemos la importancia que tienen. Hay momentos en los que el equipo no llega físicamente como nos gustaría. Es algo que tenemos que trabajar, es cierto eso".