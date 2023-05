TJ Shorts, la gran amenaza del Unicaja: Número 0 y Chris Paul, Isaiah Thomas y Tyrese Rice de referentes

Timothy Shorts (California, 1997) es la principal amenaza del Unicaja en la semifinal de la Basketball Champions League. Es uno de los jugadores de moda en el baloncesto europeo, su temporada ha sido descollante de principio a fin y con alta probabilidad será nombrado el sábado MVP de la competición. Desde su pequeña atalaya de 1.75 metros dirige al Telekom Baskets Bonn y ha tenido picos casi irreales de acierto. Se habló de su salto a la Euroliga a mitad de temporada, por ejemplo el Baskonia se fijó en él, pero acabará la temporada en la antigua capital alemana, donde ha encajado como un guante.

Es la cuarta temporada como profesional de Shorts, que empezó en Letonia, en el Ventspils y siguió por Hamburgo y Crailsheim en Alemania antes de llegar al Bonn. Esta temporada debutó con Macedonia del Norte en las ventanas de noviembre lo que cambia su estatus y le convierte en más atractivo en el mercado por tener el pasaporte europeo. Por sus características físicas ha tenido que lidiar con el típico prejuicio del base bajito. 17.9 puntos, 7.6 asistencias, 3.2 rebotes y 1.2 robos son sus números esta temporada entre las dos competiciones. Su dimensión como jugador ha crecido con la exposición en la BCL y Málaga es el escaparate definitivo para subir ese nivel. Ser zurdo le da un toque de distinción. Hay quien ve en él un Terrell McIntyre o un Tyrese Rice, jugadores igualmente bajitos y zurdos que fueron determinantes en Europa. Alberto Díaz y Kendrick Perry, dos jugadores con capacidades defensivas de superélite a nivel BCL, tienen faena.

En un reportaje realizado por la Basketball Champions League se puede conocer en profundidad la figura de TJ Shorts. "Empecé en el baloncesto a los cuatro años, mi madre me dio un balón y me enamoré de este deporte, no jugué a otro mientras crecía, estaba sólo centrado en el baloncesto. Mientras me hacía mayor, mi amor por el deporte crecía y quería ser profesional. No sabía el camino que iba a coger para conseguirlo, pero sabía a los 16-17 años que es lo que quería hacer para el resto de mi vida", explicaba el base del Bonn, que ha combatido toda su carrera con el estigma de ser bajito y de ahí el dorsal que lleva: "Mi número 0 me lleva a la universidad. Saliendo del instituto, en 2015, tenía cero ofertas de becas para ir a la NCAA y decidí ir a un junior college, Saddleback, en California. De nuevo acabé la temporada con cero becas, después de mi segundo año recibí mi única oferta de beca, en UC Davis. Me lo tomé como mi única oportunidad, de mantener una mentalidad de tener ese chip en el hombro de que nadie creería en mí hasta que saliera a la pista y lo demostrara. Y es algo que he seguido a rajatabla. Desde entonces he seguido con el número 0".

"Siempre tuve confianza en mis condiciones para jugar a este nivel y sabía que cuando un equipo, un entrenador y un GM de este nivel me dieran la oportunidad sería capaz de responder. Simplemente tenía que estar preparado y concentrado en mi objetivo para conseguirlo. Cuando llegó, estaba preparado para el momento. No es lo habitual para un pequeño base tener estos objetivos de conseguir ser un jugador profesional, pero cuando te concentras en algo que quieres de alguna manera quieres tapar ese ruido que te impide conseguir lo que quieres", reflexiona el base californiano sobre cómo ha conseguido llegar a este nivel. Para ello ha tenido a diversos referentes: "Mi modelo de comportamiento en baloncesto ha cambiado durante mi carrera a medida que he aprendido más sobre el juego. El primero ha sido el mismo desde que comencé, Chris Paul, ahora en los Phoenix Suns, y el segundo que me gustaba ver es Isaiah Thomas, que ya no está en la NBA pero que militaba en los Celtics cuando yo me acabé de enamorar de este deporte. Él era un exterior anotador. Y el tercero del que he aprendido más acerca del sentido europeo del baloncesto es Tyrese Rice. Es un tipo al que he estudiado y ha aprendido pequeñas cosas para implementar mi juego y hacerlo más exitoso".

En las declaraciones de jugadores del Bonn hay un poso muy similar a la que realizan los del Unicaja sobre la importancia del ambiente fuera de la pista y sobre lo que influye en lo que ocurre en ella. "Hay muchas cosas que hacen a este equipo especial, pero creo que la número uno es la sintonía que tenemos los jugadores en el vestuario, es un grupo de jugadores hambriento de conseguir algo que nadie pensaba que podíamos conseguir. No estamos satisfechos con lo que hemos conseguido hasta ahora y sabemos que si seguimos trabajando igual, día a día, semana a semana, tendremos la oportunidad de ganar un título", avisa Bonn sobre las intenciones de su equipo, sea en Málaga o en la Bundesliga, donde acabó como primer clasificado la temporada regular: "Cada año tengo el mismo lema: "El maratón sigue". Creo que tiene mucho peso en el sentido de lo que vas a hacer durante tu vida. Vale para mí o para cualquiera que quiera saltar los obstáculos que te arrojan por el camino. Para mí era alcanzar los play off en mi primer año con Hamburgo y en mi segundo año llegar más lejos, a la Final Four en la Copa y en la Bundesliga con Crailsheim y ahora aquí en Bonn conseguir algún éxito a final de temporada. Llegue el obstáculo que llegue, siempre hay una manera de sortearlo. Va a ser una larga carrera. No sé dónde va a estar la línea de meta, pero si bajo la cabeza, empujo hacia mis objetivos y lo hago de la manera correcta seré capaz de alcanzar lo que me proponga.

Tadda, palabra de capitán

Karsten Tadda, un experimentado jugador alemán con experiencia en Euroliga, es el capitán del Bonn. Habla de las capacidades de TJ Shorts: "Él es un pequeño base con un gran corazón de baloncesto. Puede ser comparable a Tyrese Rice, era también un base pequeño, con un buen tiro de media distancia, capacidad de penetrar a la canasta y con una altísima inteligencia baloncestística. Estuve feliz cuando se incorporó a nuestro equipo porque había un jugador menos al que defender, él es muy difícil de defender. Es súper rápido, tiene un gran cambio de dirección, su suspensión en rango medio es buena y penetra muy bien a canasta. Es muy duro defenderle, así que me alegré de que hubiera un tipo menos del que preocuparse", relata el veterano exterior del Bonn: "Sin TJ no creo que nuestro ataque funcionase tan fluidamente como lo hace. Es una pieza importante en nuestro ataque. Por encima de eso, tiene un gran carácter que traslada al equipo dentro y fuera de la pista, intenta hacer a sus compañeros mejores. En el vestuario lo primero que hace es conectar el móvil con el altavoz y poner su música, intenta crear buen ambiente. Es hablador, dialoga con sus compañeros y es una gran parte del equipo.

"Sí, es tan bueno como parece", responde Savo Milovic, general manager del Bonn cuando se le pregunta por TJ Shorts. "Es un profesional increíble, vive para el baloncesto, está muy concentrado en su carrera y en dar el siguiente paso en ella. Es un líder silencioso", le elogia su director deportivo, que da algunos detalles reveladores de la personalidad del jugador de 25 años: "Es un gran, gran, jugador, pero tiene muchos registros. En el partido contra Manresa demostró lo grande que es. El Manresa ordenó caja y uno contra él los 40 minutos, hasta entonces llevaba 25 puntos por partido cada noche. Hizo sólo dos tiros en el primer tiempo, buscó siempre la mejor opción, repartió juego y ganamos el partido. Demostró lo grande que es".

El feeling con Lisalo

Tuomas Lisalo, otro de los entrenadores de moda en Europa ahora mismo, habla también sobre lo que aporta TJ Shorts al rival del Unicaja. "Tiene detrás un background donde fue pasado por alto y ahora está en lo alto de los mejores escenarios del baloncesto en Europa. Para mí, una de las cosas más importantes de los jugadores que estudiamos, puesto que no tenemos medios para competir en un nivel económico con los equipos para firmar a jugadores contrastados, es que buscamos a aquellos que tienen la capacidad de hacer esto en la atmósfera adecuada rodeados por la gente adecuada, la cultura adecuada y el sistema adecuado. Generalmente los jugadores que dan el máximo esfuerzo juegan para el equipo y están deseando aprender nuevas cosas. Esto es clave y es algo que también TJ tiene interiorizado", elogia el técnico finlandés, que apela al amplio muestrario de su jugador: "TJ aporta muchas cosas distintas. Tienes distintos tipos de liderazgo dentro de un equipo, pero él contagia calma cuando tiene el balón en las manos porque sabes que va a tomar una buena decisión, sea pronto o tarde en el partido, y eso obviamente da al equipo mucha confianza. Comprende a los demás, tiene sus sensaciones en cuenta, tiene el equilibrio adecuado de empujar a los demás pero también apoyarles. Es un jugador muy inteligente".