TJ Shorts y el emparejamiento con Alberto Díaz: "Es un gran reto, pero estoy preparado"

TJ Shorts ha sido el jugador más dominante de la BCL, a la espera de recibir oficialmente, será este sábado, el MVP que le coronará como la gran estrella de esta edición. La estrella del Telekom Bonn, generador del excelso equipo de Iisalo, habló a pocas horas de la semifinal ante el Unicaja, donde comparecerá como la gran amenaza de los malagueños, horas de buscar ese antídoto para allanar el camino hacia la final. De solo 1.75 m, la excepción del jugador pequeño que aún tiene cabida en el baloncesto actual, sin tanto rango de tiro, pero imparable en el uno contra uno. Tendrán tarea Kendrick Perry y sobre todo Alberto Díaz, los encargados de neutralizar a la referencia, y principal amenaza, de los alemanes. Shorts habló de ese emparejamiento, una de las llaves, debería serlo, hacia una final que está cara. "Desde luego que es un reto grande para mí. Conocemos a Alberto y a Kendrick desde hace tiempo. Son dos jugadores muy buenos en defensa. Tenemos varias acciones preparadas para ellos, al igual que ellos han preparado sus cosas para nosotros. Cuando el balón vuele, tendremos que estar atentos e ir a por ello".

"Sabemos que el Unicaja tiene un buen equipo. Juegan con una rotación profunda. Todos los que estén en la pista están preparados. Sabemos que tenemos que cerrarnos, porque no va a ser una cosa de un jugador concreto. Necesitamos un esfuerzo de equipo y mantener al resto de equipos. Tenemos que estar preparados esta noche para cuando el balón empiece a rodar. Vamos con toda la motivación del mundo. La primera Champions para cualquier club es un extra de motivación. Nosotros sabemos que tenemos que dar todo esta noche durante los cuarenta minutos. Veremos el resultado, pero vamos preparados", decía TJ Shorts, que ya se siente muy identificado con el conjunto alemán. "Bonn es maravilloso para mí. Ellos me recibieron con los brazos abiertos, y me hicieron sentir como si estuviese con mi familia. Empezamos una temporada maravillosa, también para los aficionados. Su apoyo nos ha llevado hasta aquí. Todos los fans que han venido hasta España. Sería muy bonito regresar como campeones a Bonn".