Alberto Díaz: "¿Parar a TJ Shorts? Tenemos nuestros secretos"

Alberto Díaz compareció junto al resto de capitanes de esta Final Four de la BCL, ya recuperado, con la incógnita de cuál es su estado físico tras su reaparición ante el Real Madrid. "El Bonn es un equipo muy duro. Nos parecemos en varias cosas. Tenemos 12 jugadores que dan todo por el equipo o intentan hacer todo lo posible por ellos. Intentaremos sacar algunos trucos diferentes para desequilibrar estas similitudes que tenemos. Será una batalla, un partido largo. Sabemos que el partido se decidirá en los minutos finales. Hemos creado una pequeña familia en nuestro equipo. Todos queremos ganar por los compañeros. Podemos devolver el cariño a la afición de estos años atrás, ganar por nosotros y por ellos", afirmaba el jugador del Unicaja.

Sobre el nivel de la ACB, viéndose traducido nuevamente en Europa. "Estamos orgullosos de esos resultados, significa que la Liga vive una gran nivel, significa mucho. Es una liga difícil, muy dura, muy bonita que haya tantos equipos peleando en competiciones europeas. Ya el hecho de llegar a Final Four, como en nuestro caso, es muy duro de conseguir y difícil. Me alegro mucho al ser español". Y la pregunta del millón, el cómo se frena a TJ Shorts, el jugador de moda en esta BCL. "No te lo puedo decir porque sería avisar al rival de nuestro trabajo táctico al tenerlos aquí al lado (risas). Lo hemos analizado en videos, tácticas. Las claves es estar sólidos, concentrados, jugar juntos y no solo estar centrados en TJ Shorts, mantener ese trabajo durante los cuarenta minutos. Son buenas sensaciones, es evidente que cuando uno entra en el hotel, a uno le entran los nervios, pero son sanos, Con muchas ganas de que empiece esto".

Tadda: "Tenemos que jugar con nuestra identidad"

Por su parte, también habló Karsten Tadda, capitán experimentado, de 34 años, del Telekom Bonn. "No hay que hacer nada especial contra el Unicaja. Simplemente seguir el plan de partido que presente el entrenador, como hicimos toda la temporada. Jugar con nuestra identidad y corazón y poner todo el esfuerzo en la pista", señalaba el jugador alemán.