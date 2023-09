Txus Vidorreta: "El Unicaja es el segundo mejor equipo de la ACB"

Txus Vidorreta extrae los tres primeros cuartos en el Carpena. Dio una buena imagen Lenovo Tenerife durante muchos minutos, pero acabó sucumbiendo ante el baloncesto de un Unicaja que hizo sangre. "En primer lugar felicitar al Unicaja, la atmosfera, el acierto y la sincronía que ya muestran en la primera jornada. Hemos competido mejor de lo que esperábamos de 30 minutos. Ese triple de Doornekamp que se salió antes del descanso, tiros libres, algunas situaciones, y luego Tim no estuvo afortunado cuando nos estaba sosteniendo. Hemos competido bien dentro de nuestra situación, luego no hemos podido. Somos un equipo en pretemporada, que continúan del año pasado, pero si no están en condiciones para competir contra un equipo como este Unicaja, es muy difícil. Satisfacción por los 30 minutos y lo que ha pasado luego podía suceder. Esto acaba de empezar, y lo que viene será complejo para nosotros.

18 pérdidas sumaron los aurinegros en el Carpena, factor demasiado adverso como para llegar con opciones al final. "En una defensa tan agresiva, es normal que puedan haber muchas perdidas. Han sido algunas faltas en ataque, es una defensa donde es difícil recibir, encontrar posiciones buenas y encima cuando el cansancio va aumentando. La clave de esas pérdidas es porque muchas se han producido en el último cuarto". Hacía borrón Vidorreta. "Hay jugadores que han entrenado pocos días, nos vendrán bien los entrenamientos, pero tenemos que mejorar porque ahora vienen dos equipos muy buenos, Valencia y UCAM. Hemos tenido un carácter competitivo bueno. En el primer partido donde tendré las cosas bien, será en Girona, porque esta semana con el viaje y dos partidos duros, más los descansos, no será fácil poder tener ese rendimiento. Tendremos días para preparar Lugo y Girona".

Tuvo una buena actuación Ristic y unos problemas profundos que complicaron la pretemporada. "Tenemos esa suerte de que esos jugadores que fichamos, juegan finales de campeonatos. Dusan nos va ayudar, ante unos pívots que no se adaptan bien a su estilo. Ha entendido mecanismos defensivos. Estamos muy contentos con su fichaje. Lo fichamos en febrero, pero solo hemos podido contar con el una semana. Fran ha ayudado 5 minutos, Joan poco más, Marce igual, no os podéis imaginar cómo estaba porque no podía salir de Brasil, tenía un problema que parecía una pericarditis, que supone no jugar unos meses. Es una alegría que esté porque volvió en unas condiciones nefastas, respondió a un tratamiento y le permitieron volver el día 15, el 5 acabó el Mundial. Estamos descontentos con la derrota, pero estamos muy contentos de contar con los 13 jugadores".

"Hay que tener en cuenta el rival. No es lo mismo jugar fuera de casa, que nos suele pasar, contra el Unicaja o un Manresa que venia con muchas dificultades el año pasado. Hace dos años perdimos de Lugo de veinte. En la situación que estábamos, creo que hemos estado bien, y con un poco más de acierto, habríamos competido más. El Unicaja es el segundo mejor equipo de la competición, así lo atestiguan los últimos resultados".