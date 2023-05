Txus Vidorreta y un Lenovo Tenerife indispuesto: "La gastroenteritis nos ha atacado"

Txus Vidorreta compareció en rueda de prensa tras una noche difícil para Lenovo Tenerife, por cómo ha quitado el Unicaja un factor cancha valioso en este play off, además con una versión notable de los malagueños. El vasco reconocía que su equipo no llegó en condiciones a un partido de estas exigencias. "El partido empezó el jueves porque Jaime se puso malo y no terminó encontrar su punto óptimo, luego han ido cayendo como rosquillas: Fran, Elgin y Aaron no entrenaron el viernes, sí el sábado, pero luego siguieron con problemas. Fran incluso le han tenido que poner suero y que pudiera estar porque esto es un play off. En definitiva, nos ha sucedido algo que no había pasado durante la temporada en el peor momento, y no hemos podido igualar la energía de nuestro oponente, pese a que lo hemos intentado; encontrar a los jugadores que pudiesen estar más finos físicamente, pero realmente no hemos podido. En el tercer cuarto han abierto una diferencia definitiva y no hemos podido igualar esos aspectos fundamentales, como el rebote, que en el último partido lo ganamos. A Aaron lo he tenido que quitar a los tres minutos porque estaba ahogado. No hemos podido ser el Lenovo Tenerife de siempre y ahora tenemos que felicitar al Unicaja, han jugado un gran partido y han sido mejores. Nosotros tenemos la necesidad de recuperarnos bien para dar nuestra mejor imagen en Málaga, como ya hicimos en la Final Four, no tanto en el último. Los que estén tocados, estarán con los servicios médicos, hasta Tim tenía problemas; se trata en trabajar y recuperarnos, limpiar la mente, para estar en un buen tono el miércoles y preparar el partido del jueves y ser el Lenovo Tenerife de todo el año".

"A medida que los minutos pasaban, pesaban; tuvimos que hacer cosas distintas y no encontramos jugadores que tuvieran buenas sensaciones, salvo los tiros exteriores de Bolmaro. Todo ha ido condicionado. Cuando llegas al play off, quieres tener la rotación de todo el año y hoy no ha sido posible. Creo que el 9-13 inicial ha marcado mucho el partido, intentamos marcar una diferencia y ellos han visto que podían, han sido superiores claramente. Llegábamos siempre más tarde que ellos, tanto en ataque como en defensa. El baloncesto es un juego con pocos espacios y necesitas hacer las cosas muy rápido; cuando tus piernas no responden, llegas más tarde. Marce no encontraba compañeros en buena posición, también el acierto de tres. Si no ganamos el jueves, no va a poder ser esta temporada; en ese partido nos debemos a nosotros mismos porque hemos estado condicionados por la gastroenteritis, que nos ha atacado duramente. Menos mal que el play off no es domingo-martes, pensar que el calendario es benévolo y nos da una oportunidad de recuperarnos, de hacer nuestro juego como hicimos en BCL y el pasado domingo, que realmente ganamos porque salvamos el average. Significa que fuera cumplimos el objetivo dos veces, tendremos que intentarlo la tercera", explicaba Vidorreta.