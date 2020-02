Tyler Haws, último refuerzo del Retabet Bilbao, jugará ante el Unicaja

“Hace meses desde que jugué mi último partido. Me llevará un poco de tiempo recuperar el ritmo, pero me he mantenido en forma. Mi padre tiene un club en Estados Unidos, iba al gimnasio todos los días, entrenaba con otros jugadores. Me hizo mucha ilusión recibir la llamada del Bilbao Basket y poder aprovechar esta oportunidad", dijo, al tiempo que se definía como "un jugador muy diferente a Jaylon Brown. Es una oportunidad increíble. Mi primer año en Obradoiro jugamos la Copa, es un torneo espectacular, con jugadores increíbles, un ambiente de lujo. Es un hecho increíble haber llegado a la Copa el primer año a la vuelta a la ACB”.