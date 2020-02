El Retabet Bilbao, rival este sábado del Unicaja, tiene problemas de salud en algunos jugadores. Tomeu Rigo se perdió por grupo el partido de la pasada semana, pero Alex Mumbrú tiene la duda de Rousselle, no. El virus ha pasado al francés, que es duda para medirse al equipo malagueño. “Parece que nos vamos pasando el proceso gripal. Vamos a ver si es capaz de entrenar un poco, no está descartado del todo, pero no ha entrenado en toda la semana”, aseguró el técnico catalán, revelación del campeonato con su equipo, en la previa del partido.

Habló después Mumbrú de las cualidades del equipo malagueño. "El Unicaja puede sacarte del partido, como lo hizo por momentos en la primera vuelta en el Carpena, por lo que hay que salir al máximo de revoluciones ante un rival que viene de sellar su clasificación para los play off de la Eurocup entre semana", aseguró, al tiempo que elogiaba a los de Luis Casimiro: "Hicieron un muy buen partido contra el Tofas. Son un rival temible, se han clasificado primeros de grupo en Europa. Es el equipo más físico de la ACB, que tiene más atletas dentro de la plantilla y tenemos que estar preparados para igualar su nivel físico durante los 40 minutos”.

“Jugamos en casa y tenemos que tener ese plus de agresividad. Nos vamos a encontrar un equipo que juega bien en ataque y tiene momentos en que sus defensas son perfectas”, finalizó el técnico del conjunto bilbaíno.