Felipe Dos Anjos, jugador del Morabanc Andorra: "Tyson Pérez tiene mucho carácter"

Felipe Dos Anjos es compañero de Tyson Pérez en Morabanc Andorra, objetivo del Unicaja y uno de los nombres que centran la actualidad del club malagueño. Alguien que ya conoce bien cómo se comporta el hispanodominicano en el día a día. Dos Anjos, de los grandes animadores de la presentación de la ACB, estuvo con Brasil en el Mundial de este verano; canterano del Real Madrid en su día y un paso por LEB Oro que le deja la oportunidad de jugar en ACB, en un proyecto que parece haberse movido bien en verano. Las condiciones en El Principado favorecen a que Andorra pueda conformar un equipo competitivo. "Creo que el Unicaja va a estar arriba. Vi la Supercopa y disfruté muchísimo contra el Real Madrid. Lo han hecho bastante bien. Sobre todo me gusta por el estilo de Ibon, siempre lo he disfrutado un montón, y creo que va a dar mucha guerra ahí arriba porque compiten muy bien", atendía el pívot de Sao Paulo, de 25 años, a Málaga Hoy. Un tipo simpático, cercano y siempre con una sonrisa, añadidos que siempre fomentan un vestuario sano, como lo puede ser su compatriota Augusto Lima en Málaga.

"Es una gran persona, también un buen jugador. No lo conozco todavía bien porque llevamos pocas semanas juntos, pero es un jugador que no transmite negatividad en el equipo. Se integra con todos y en cancha ya hemos visto cómo es Tyson Pérez. Ahora está con nosotros, pero en el caso que vaya a Málaga la temporada que viene, creo que sería una buena pieza para Unicaja. Tiene mucho carácter. El otro día tuvimos un roce en un entrenamiento, pero todo se queda ahí dentro. Luego es un tío muy tranquilo y que habla con todos, tiene ese comportamiento diferente cuando juega al baloncesto. Lo he visto muy bien en los primeros partidos de pretemporadas, creo que va a tener impacto en la Liga", hacía un perfil de su todavía compañero, dando el visto bueno al club malagueño. Temperamento que conoce muy bien Ibon Navarro, el técnico que hizo crece a Tyson Pérez. Ya confirmó Juanma Rodríguez recientemente que ya había pasado reconocimiento médico, chequeos satisfactorios en una rodilla que lógicamente generaba inquietud. El próximo paso debería ser el anuncio oficial.