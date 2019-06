Buena actuación colectiva para acabar la temporada, aunque no lo suficiente para prolongarla. Jugadores como Shermadini y Waczynski dieron un paso adelante. Faltó quizá un punto más de brillantez exterior, ser más fuertes mentalmente cuando el Valencia echó el resto.

Jaime Fernández

No ha sido un buen play off del madrileño, a quien no se le puede reprochar la entrega. Dio cinco asistencias y robó nada menos que cinco balones. Acabó con problemas físicos. Seguramente se necesitaban más puntos suyos.

Alberto Díaz

Tampoco ha estado el malagueño a su mejor nivel en esta eliminatoria, pero, igual que Jaime, es todo entrega. Elevó el nivel defensivo.

Dani Díez

Compitió, como suele, bien cuando hay exigencia. Falló dos tiros en el cuarto final de los que marcan un encuentro. El Valencia sí los metió.

Dragan Milosavljevic

No llegó al nivel extraterrestre del viernes, pero también fue de los que dio la cara en el encuentro definitivo. Ocho puntos y cuatro rebotes.

Giorgi Shermadini

Sufrió mucho atrás, pero en la segunda mitad fue quien cambió el decorado del duelo cuando el equipo le pudo encontrar. Acabó con 14 puntos.

Adam Waczynski

Metió el triple que dio la única ventaja del encuentro al Unicaja. Tuvo decisión y tomó iniciativa.

Brian Roberts

Con tres triples dio aire en momentos concretos al equipo. Después no tuvo la clarividencia para generar más situaciones fáciles.

Mathias Lessort

Cuando no produce ofensivamente no es tan válido defensivamente. Debe encontrar esa estabilidad emocional.

Kyle Wiltjer

Nueve puntos y seis rebotes del canadiense, que volvió a rendir en un buen nivel en este play off, superior en dureza y competitividad al del resto de la temporada.

Carlos Suárez

El capitán transmitió carácter y defensa para comenzar la remontada. +11 con él en pista. Acabaría con ocho puntos y siete rebotes y dándolo todo sobre la pista.