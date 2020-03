Así están los lesionados del Unicaja: Adams, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Suárez...

La situación en el Unicaja con las lesiones sigue siendo acuciante. Aunque el club ha reaccionado rápido, y parece que con resultado bueno, con tres fichajes en poco más de 10 días, se está pendiente de la situación de los jugadores de baja, sobre todo en clave Eurocup, donde la coyuntura es más acuciante porque no se puede disponer de los fichajes. Todo contando con que se juegue el día 17 de marzo, que está por ver.

En la presentación de Gal Mekel, Manolo Rubia explicaba cuál era la situación de Josh Adams, el último en caer. "Tiene un esguince muy fuerte y andan haciéndole pruebas. Él quiere competir cuanto antes. No sé si estará 3-4 semanas fuera, es nuestro equipo médico quien le está haciendo las pruebas. Está pendiente de que remita la inflamación para hacer más pruebas", decía el director deportivo.

En las resonancias que se le realizaron había restos de sangre del esguince que impedían ver con nitidez todo el tobillo y comprobar si había afectación o no del tendón. El resto parecía en orden, con el fuerte esguince, pero hasta que no haya una certeza el club no comunicará nada oficialmente.

Sobre el resto, Manolo Rubia era optimista con la posibilidad de que Jaime y Alberto Díaz estuvieran para los cuartos de la Eurocup. "Está más cerca de volver Alberto que Jaime, creo que puedan estar los dos para el día 17, si es que jugamos. Alberto podría estar incluso para la ACB este fin de semana", señalaba, mientras que comentaba que había que frenar a Carlos Suárez: "Hay que estar parándole, ya querría estar ayudando, pero hay que pararle porque su dedo podría ponerse peor".

Adams: