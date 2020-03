Ejim viaja a Badalona: así queda la rotación para jugar frente al Joventut

"Iremos con ocho", decía ya Luis Casimiro el domingo, consciente de que habría que forzar con algún jugador para el importante partido del Unicaja de este miércoles en Badalona en la Eurocup. El que viajará con el equipo será Melvin Ejim, que completó la sesión de entrenamiento previa al partido en Los Guindos (el Carpena está ocupado para el montaje de cara a la Copa de España de fútbol sala) y mostró buenos síntomas en las últimas pruebas que se le hicieron de cara a validar su alta competitiva. Había reaparecido en la Copa después de un mes de baja por un problema en el sóleo y salió magullado del tobillo izquierdo. No se contaba, no obstante, con la gastroenteritis de Josh Adams, un problema severo.

Sobre el estado del canadiense daba más detalles el entrenador. "Sí. Es el octavo jugador del que hablábamos el domingo. Es el único que estaba más cerca, se ha hecho la prueba hoy y ha salido, dentro de que no es totalmente satisfactoria, ha salido optimista. Y se juntan dos factores: que él tiene muchas ganas de jugar y nosotros que necesitamos que juegue. Así que va a hacer el esfuerzo y entendiendo que no va a hacer atrás la recuperación y que no ha hecho ningún entrenamiento. Entonces, son las circunstancias y han llegado así. Tenemos que torear con ellas", aseguraba el manchego, que recupera a una pieza importante. Sin Simonovic, Suárez, Bouteille o Toupane, es un jugador que puede hacer el tres y el cuatro. Ayuda a equilibrar una rotación muy descompensada.

"No llega ninguno a esta serie de dos partidos en Badalona", afirmaba Casimiro sobre los tres españoles con problemas físicos (Alberto Díaz, Jaime Fernández y Carlos Suárez), para hacer balance de esta complejo panorama: "El mayor problema está en la zona exterior. Si viene Melvin Ejim y tenemos a Deon Thompson ya no tenemos tantos problemas. Melvin puede jugar al tres y cuatro. Lo podemos tener cubierto. Y si es necesario que alguno haga de cuatro como ha hecho de manera puntual Gerun pues está claro que tal y como estamos hay que estar abierto a todo tipo de esto. Como decíamos antes, que puedan jugar chicos jóvenes para dar variantes al quinteto. Hay que estar abierto a esas situaciones. Por parte de los jugadores hay muy buena predisposición y grandísima actitud. Están involucrados para dar un paso adelante para intentar olvidarnos del momento en el que estemos durante el partido para competir al máximo".

El entrenador se lleva a los canteranos Pablo Sánchez e Ismael Tamba, los únicos inscritos en el torneo continental. No lo estaban Jeffry Godspower o Rafa Santos, entre los 12 el pasado domingo. Aunque puedan rascar algún minuto en la rotación, es obvio que algunos jugadores volverán a cargarse las piernas de muchos minutos. "Situación de riesgo. Es una acumulación de minutos que en el baloncesto de hoy en día no puedes tener porque acabas teniendo problemas y se está demostrando. Por el nivel de juego y exigencia física que requiere la competición conlleva riesgos. La situación es la que es y correr esos riesgos. Cada día que pase y no tengamos nada estamos más cerca del final del túnel", exponía Casimiro, en referencia a algunos como Brizuela.

Una situación inédita en la carrera del técnico cajista, como él mismo reconocía. "No me había pasado nunca esto. La acumulación de jugadores importantes al mismo tiempo lesionados y que no puedan intervenir no me ha pasado. Bien es cierto que también con el ritmo de competición les pasa a muchos equipos. Está pasando a equipos de Euroliga que son plantillas muy largas", cerrada Casimiro, que lanzaba una reflexión: "Es un tema que se nos escapa a nosotros y que es más de reflexión a nivel organización del baloncesto mundial. De equilibrar los calendarios, de poder tener tanto periodo de trabajo como de descanso, que es muy importante. Porque sino los jugadores los estamos explotando y al final cada día hay más lesiones porque el ritmo que llevan los jugadores es muy alto y la exigencia física del baloncesto de hoy es muy grande y estamos jugando con fuego. Hay jugadores importantes que no descansan en verano".