El fichaje de Deon Thompson venía acompañado de un jugoso pasaporte de Costa de Marfil, que le permitirá ocupar plaza de cotonou y dar mayor flexibilidad para fichar a jugadores americanos en las posiciones restantes. Pero el Unicaja maneja cautela en este asunto. De hecho, en la nota de prensa con la que se oficializó el fichaje no se nombraba en ningún momento ese detalle.

El jugador ya estuvo en el país africano arreglando los trámites para poder jugar la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre. Pero, hasta que no juegue un partido oficial con el país africano, no estará asegurado ese pasaporte. Quedan aún dos meses y hay imponderables que no se pueden manejar y se cura en salud el club.

El Unicaja está en el mercado para buscar las tres posiciones (base-escolta-ala-pívot) que quedan para rematar la plantilla. Base y ala-pívot deben ser jugadores capitales en la estructura de la plantilla, jugadores que deben dar un rendimiento mayor que Brian Roberts y Kyle Wiltjer. Sobre todo en el puesto de base hay puestas esperanzas en dar un salto. Quedó buena consideración de Roberts, pero llegó fundido al final de temporada por la carga de minutos con las bajas de Jaime y Alberto. Al canadiense, como ya se escribió, no se le descartó totalmente, pero se busca un perfil distinto, más físico y agresivo.

De primeras, el Unicaja busca jugadores contando con que Thompson aún tiene pasaporte americano, por lo que sólo quedaría un comodín extra. Hay más variedad de bases europeos de nacimiento o de papeles que en el puesto de cuatro, muy cotizado en el baloncesto moderno. Hay varios gigantes en el mercado buscando en ese puesto jugadores de peso.

Da idea del valor que se le da al fichaje de Deon Thompson, un jugador sobre el que el Unicaja llevaba sobre la pista tiempo atrás. Ya tuvo conversaciones para ficharle en veranos anteriores, pero no cristalizó. Ahora sí y, de partida, no cuenta como pasaporte cotonou, sino como extra. Lo previsible es que ya se haya completado la plantilla a finales de agosto. En el caso de que se consume la participación de Thompson en el Mundial (firmó por dos temporadas, hay que recordarlo) se abriría un escenario en caso de bajas por lesión o para la siguiente campaña.