"El Unicaja ha hecho una buena temporada". Fue el mensaje de Luis Casimiro ya antes del definitivo partido ante el Valencia, en los micrófonos de Movistar. Salvo que algún responsable superior en el club salga a la palestra en los próximos días, es también el mensaje que queda de la entidad a la hora de valorar la temporada 2018/19, ya acabada tras la eliminación en Valencia. Una buena temporada que las lesiones de jugadores importantes en momentos decisivos impidieron mejorar sería el resumen en caliente oyendo al entrenador y al capitán.

Efectivamente, el Unicaja jugó 57 partidos, ganó 34 y perdió 23. Un 59.6% de triunfos, uno de los mejores porcentajes de las últimas temporadas. Ha habido regularidad en la victoria, se vivió de un gran arranque de curso, pero en los momentos más exigentes de la campaña no se ha consumado un salto que hubiera dado lustre a la temporada. La ACB ha sido la competición en la que mejor se ha competido, incluido el play off, pero hay lunares serios en la Copa y la Eurocup. Son competiciones menos de regularidad y más de punch en el momento preciso. No se ha entrado en el Top 4 de ninguna competición.

Como insistía Casimiro, todo es cuestión del cristal con que se mire. Sostiene que no se perdieron tres partidos seguidos en toda la temporada, pero de enero a finales de abril/principio de mayo no se ganaron dos seguidos. En el ánalisis no se pueden obviar las lesiones de jugadores capitales en ese periodo (Díaz, Suárez y Fernández), que dejaban tocado el esqueleto del equipo y que fueron dañinas. Pero, aunque lo parezca, no es el Unicaja el único equipo del mundo que tiene lesiones de jugadores importantes durante la temporada. Y ahí entra la capacidad de improvisar tanto del entrenador para recomponer de manera interna como de la dirección deportiva de manera externa.

El Unicaja es el quinto presupuesto de la Liga ACB, en torno a los 11 millones. El Valencia va ya por 17 y subirá con el regreso a la Euroliga la próxima campaña. El Baskonia, con una fiscalidad ventajosa para confeccionar la plantilla, linda con los 20 y Madrid y Barcelona están en otra categoría, entre 30 y 40. Es la realidad ahora mismo para contextualizar el mapa económico (por consiguiente, de poder) del baloncesto español. Si en la década pasada se competía con el Baskonia de tú a tú, ahora la pelea era con Valencia. Porque ya se ha perdido. La intención de la entidad bancaria es la de continuar con la inversión.

Hilado con esto retumban las palabras de Carlos Suárez en el vestuario de La Fonteta: "Nos tenemos que ganar el respeto otra vez. Los árbitros nos contestaban de manera diferente, a ellos mejor y a nosotros peor. Ya lo vimos en el Carpena, que nos pitan en casa dos técnicas y a ellos ninguna, aquí otra vez a nosotros... Nos tenemos que ganar el respeto en los próximos años como ahora lo tienen ellos". Bajar en el escalafón también supone bajar en influencia.

El Unicaja es el quinto presupuesto de la Liga ACB, en torno a los 11 millones. El Valencia va ya por 17 y subirá con el regreso a la Euroliga la próxima campaña

¿Es lícito pedir más que ese quinto puesto? Básicamente lo que frustra sobremanera es que el Unicaja tuviera dos match ball para ganar una eliminatoria en el Carpena, partidos que cambian el curso de una temporada, y las perdiera, ante el Alba Berlín en la Eurocup y el Valencia en la ACB. Es algo que no había sucedido nunca en este siglo XXI, que el Unicaja jugara un partido de play off en el Carpena para avanzar a la siguiente fase y no lo consiguiera, fuera por tener en el último partido el factor cancha o por haber robado ese privilegio y tener la oportunidad de sentenciar.

La citada situación se dio 11 veces con anterioridad desde el año 2000. Lokomotiv Kuban (Eurocup) e Iberostar Tenerife (ACB) en 2016/17, Baskonia (2014/15), Gran Canaria (2013/14), Valencia (2009/10), Gran Canaria (2008/09), Real Madrid (2007/08), Barcelona (2006/07, en Euroliga), Joventut (2005/06), Lucentum (2004/05) y Baskonia (2002/03). Son situaciones de terceros o quintos partidos definitivos o segundos en el Palacio tras haber ganado fuera que se aprovecharon sin fallo. Esta temporada se tuvieron dos oportunidades y se dilapidaron. El ambiente del pasado domingo fue espectacular.

Casimiro conserva su crédito en la presidencia y la dirección deportiva y será el encargado de dirigir al equipo la próxima temporada. Era una temporada complicada tras un ciclo de cinco años con un entrenador, Joan Plaza y se considera que ha sabido llevar la transición y que varios jugadores progresaron para seguir construyendo una base interesante con producto nacional aderezada de hombres desequilibrantes. Es la idea.