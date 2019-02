La disyuntiva de Suárez

Se le puede ver haciendo tiro, correteando o con la bicicleta estática, pero aún no se ha incorporado al trabajo con el grupo. Carlos Suárez no viajó a Belgrado y tampoco jugará, en principio, el próximo sábado ante el BAXI Manresa. Desde que tuvo una recaída en su lesión, de la que Luis Casimiro se responsabilizó en parte la semana pasada, se ha optado por la mesura en el regreso del capitán, que no se pierde una sesión del equipo y que está involucrado en el día a día. ¿Cuándo regresará a la pista? ¿Estará para la Copa? Es una incógnita aún.

Después de esa recaída, los plazos se enfocaron a llegar a punto a la cita de Madrid. Aunque Casimiro recalca cuando se le pregunta que no se le va a volver a forzar. “Estoy muy ilusionado por estar de nuevo con mis compañeros en Madrid”, decía el 21 de enero, tras el sorteo de Copa. Suárez vibra desde el final del banquillo con los partidos del equipo en el Carpena, donde gesticula como si estuviera sobre la pista, o en su casa, donde se ha reunido a ver algún duelo con Alberto Díaz y miembros del staff que no viajan con el equipo.

Huelga recordar la importancia de Carlos Suárez en los esquemas de Casimiro. Sin él la profundidad interior es menor y se resiente bastante el rebote, la capacidad de juego entre pivots y la lectura defensiva del juego colectivo en la que es un maestro. Dani Díez ha tomado su rol y está creciendo progresivamente, pero se echa en falta al capitán. Sin él, el balance es 6-6. Con él, 17-5.

Tras la Copa del Rey, hay que recordarlo, hay un parón de dos semanas por las ventanas que parece ideal para la puesta a punto de Suárez. He ahí la duda sobre su emplearlo en la Copa con mayor riesgo o dejarlo para después con tiempo para fortificar su gemelo y tonificar todo el cuerpo.