Las claves del ataque

El Unicaja está en este arranque de competición por encima de sus topes históricos de promedio anotador. Lo previsible sería que esos 88.5 (90.6 en ACB) puntos que actualmente firma el equipo de Luis Casimiro vayan descendiendo con el paso de los meses, si bien la idea que tiene el técnico manchego pasa por potenciar el juego ofensivo. Como recordó en un tiempo muerto el pasado sábado, sin olvidar en ningún caso la defensa. Entre otras cosas, porque cuanto mejor se emplea atrás más rédito ofensivo se obtiene.

En la búsqueda de ese equilibrio se mueve todo equipo. La cuenta @statsli, que provee de datos estadísticos muy interesantes a través de Twitter, revela algunas de las claves de la alta producción ofensiva del equipo malagueño. El estudio comprende las cinco primeras jornadas de Liga Endesa, entran la mitad de los partidos oficiales que disputó hasta ahora el equipo malagueño. Pero puede valer para hacerse una idea de los parámetros en que se mueve el equipo de Luis Casimiro y de los campos de mejora, sobre todo en defensa. Insistía el técnico días atrás que los puntos recibidos y metidos no valen como cifras fuera del contexto de las posesiones de las que dispone cada equipo.

Rating Ofensivo (puntos anotados por 100 posesiones, eficiencia ofensiva) frente a Rating Defensivo (puntos recibidos por 100 posesiones, eficiencia defensiva) de los equipos @ACBCOM tras 5 jornadas.* Más arriba, mejor ataque* Más izquierda, mejor defensa pic.twitter.com/iddZ23qjaj — Stats LI (@StatsLi) 27 de octubre de 2018

Los datos de StatsLi revelan que el Unicaja (hasta la jornada 5 de ACB) era el equipo que mejor aprovechaba cada posesión, 1.24 puntos por cada bola (1.14 al final de la temporada pasada). La media ACB estaba en 1.08. Para ello empleaba en su ataque el 42.8% en tiros de 0 a 3 metros, el 9.6% en tiros de 3 a 5, el 3.7% de 5 a 6.75 y el 44.1% en triples. Como se ve, más del 86% de lanzamientos son desde cerca o desde lejos.

La tendencia es que la media distancia, de 3 a 6.75 metros, sea una zona para cocinar el juego pero no de ejecución. No es exclusivo del Unicaja, es el baloncesto moderno, que evoluciona así. Por ejemplo, Baskonia y UCAM no habían metido ningún tiro desde 5 a 6.75 metros en ese momento. Los motivos son claros. Al Unicaja, por ejemplo, cada tiro de tres le reporta 1.25 puntos. Cada tiro de 0 a 3 metros, 1.18; 1.17 los escasos tiros entre 5 y 6.75; y 0.9 los de 3 a 5. Y es el equipo que más rendimiento sacaba a tiro, con un porcentaje de tiro efectivo de un 59.2%, el que más de la Liga.

4 Factores ofensivos y defensivos de los equipos @ACBCOM tras 5 jornadas.%eTC = porcentaje efectivo de tiro de campo%Pérdidas = pérdidas por 100 posesiones%Rebote OF = porcentaje de rebotes ofensivos capturadosTL/TCI = tiros libres anotados por cada tiro libre intentado pic.twitter.com/U1ExctKQ8u — Stats LI (@StatsLi) 27 de octubre de 2018

Otra coordenada interesante es que el Unicaja era el tercer equipo con menos pérdidas (14 por cada 100 posesiones), con un buen porcentaje de rebotes de ataque (quinto, con un 33%). Por tener indicadores, en la ACB, el equipo que más usa el triple es el Iberostar, más del 52% de sus lanzamientos. El Gipuzcoa, el que menos, un 35%. El Iberostar es el que menos tira desde cerca (35%) y el que más, el UCAM Murcia (53%).

El reverso del Unicaja es el aspecto defensivo, donde hay más campo de mejora. Recibe 113 puntos por 100 posesiones cuando la media está en 108 (cifra justo con la que acabó el equipo la pasada temporada). El porcentaje de tiro efectivo rival es el 54.6%, el cuarto más elevado de la competición (57% tiene Valencia). Es interesante comprobar que los mejores equipos en este apartado son Baskonia (44%), Barcelona, Joventut y Madrid (48% los tres). Es cierto que el equipo vitoriano ha tenido algunos partidos ganador de paliza que pueden falsear esos datos.

Así están tirando los equipos @ACBCOM tras 5 jornadas según la distancia:% = porcentaje anotado desde ese rango (acierto)fre = porcentaje del total de tiros desde ese rango (frecuencia)ppt = puntos por tiro desde ese rango (eficiencia) pic.twitter.com/qtetDOwsxs — Stats LI (@StatsLi) 27 de octubre de 2018

Hacen falta más jornadas para ver tendencias más claras. Pero sí se intuye que los mejores equipos en la tabla son los que mejor defienden. Y los que mejor protegen el aro propio. El Unicaja tiene 67% de rebote en su canasta, el 16º, lejos del 75.8% del Madrid, el 72% del Baskonia y el 71% del Barcelona, los mejores en esa faceta.

Así son las cifras del Unicaja que arrancó la temporada a gran nivel. Pero los números recuerdan que se puede mejorar bastante aún, no son gratuitas las palabras del técnico y los jugadores.