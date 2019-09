Deon Thompson ya está de camino a Málaga. El norteamericano, internacional costamarfileño, concluyó su periplo en China tras la disputa del Mundial y durante la semana se incorporará a los entrenamientos de Luis Casimiro con el cuadro cajista. Ha sido un torneo ambicioso para el pívot, que ha sido una de las piezas más importantes en los planes de Paolo Davide Povia.

"Día de viaje de regreso a Málaga", escribía la pasada noche el jugador cajista en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con una foto de su presentación con el Unicaja, que reconocía haber vivido "un verano loco". "Deseando finalmente instalarme en mi nuevo hogar. Es hora de cambiar el enfoque y encerrarse en la temporada de ACB y Eurocup. ¡La rutina no se detiene!", concluía el pívot.

Con Costa de Marfil, y tras cinco partidos, el Mundial de Thompson ha dejado buenos registros del jugador que puede llegar a ser con el Unicaja. Ala-pívot o pívot son las vías que puede desplegar el nacido en Torrance (California). En China ha promediado 30.7 minutos en pista, los cuales los han invertido en 13.2 puntos (3.4/7.6 en tiros de dos; 1.6/3.4 en triples; y 1.6/2.0 en tiros libres), 6.6 rebotes (4.4 defensivos y 2-2 ofensivos), 1.6 asistencias para 14.4 de valoración media.

🛫 Travel day back to Malaga, 🇪🇸!It’s been a crazy summer, looking forward to finally being settled in my new home. Time to switch the focus and get locked in on the @ACBCOM and @EuroCup season. The grind doesn’t stop!