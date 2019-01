Suárez y los tiempos del mercado

El Cantajuego que se celebraba en el Carpena desplazó el entrenamiento de ayer del Unicaja a Los Guindos. Los canteranos Morgan Stilma y Pablo Sánchez formaron parte de una sesión en la que al principio se pudo ver correr sobre el parqué a Carlos Suárez. Se anhela la recuperación del capitán, pero se es consciente de que acelerar los plazos puede resultar perjudicial.

El hecho de que un hipotético fichaje no pudiera jugar hasta la jornada 4 del Top 16 de la Eurocup retrae a la hora de buscarle un relevo a Suárez. Prácticamente coincide con la fecha más o menos estimada, si no antes, de regreso del capitán cajista a las canchas. Y haría falta para ya ese refuerzo, más allá del periodo de adaptación.

Hasta ahora no se ha planteado un movimiento más agresivo para reforzar el juego interior, al que se le han visto las costuras cuando Suárez no ha estado. Pasaría por añadir una pieza extra o prescindir de Viny Okouo. El papel del de Aranjuez no sólo se entiende con números. Su generación de juego desde el poste bajo (Shermadini suele beneficiarse bastante), la mayor protección del aro o, simplemente, el carácter son pluses que se pierden sin Suárez.

Respecto a la posición de base sigue el rastreo de jugadores. La duración de la baja de Alberto Díaz, que puede perderse hasta 20 partidos, obliga a tener opciones buscadas en el mercado. Hay cierta oferta de americanos con pasaporte en posiciones exteriores. Un fichaje que no sea cupo es factible por el comodín de Viny. De momento, Roberts y Jaime Fernández seguirán siendo los directores en ausencia del pelirrojo, como sucedió en su anterior baja, pero la caña está tirada porque viene un tramo decisivo de la temporada, con la concreción del Top 16 (y las posibles eliminatorias) y la Copa del Rey, en el que no hay que escatimar esfuerzos.