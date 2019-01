Visita al mercado

La lesión de Alberto Díaz, unida a la de Carlos Suárez, deja un panorama complicado para el Unicaja. Son dos jugadores capitales en el entramado del equipo, sobre todo defensivamente. Más allá de dos referencias morales, no en vano son los dos capitanes, para todo el grupo.

La primera lesión de Alberto Díaz se solventó de manera excelente, con el viento a favor que llevaba el equipo con el gran baloncesto que practicaba. Jaime Fernández bajó a la posición de base e hizo una buena dupla con Brian Roberts. En los 11 partidos en los que faltó el pelirrojo, el balance fue de 10-1, con partidos de alto nivel de todo el equipo.

Ahora viene un tirón más largo y en un momento más trascendente de la temporada, en pleno Top 16 de la Eurocup. Y la situación no es tan redonda, ha surgido alguna duda. El mercado ofrece opciones, pero hay que decidir hacia dónde se dispara porque las derrotas ante Baskonia y Valencia han evidenciado que hay un problema serio en la protección del aro y un déficit atlético (y/o de dureza) si se quiere aspirar a cotas más altas.

Hay tres cupos sanos: Díez, Okouo y Jaime Fernández

Sucede que los dos lesionados son cupos y ello restringe el marco de las operaciones. Hay tres jugadores sanos con esa distinción: Dani Díez, Jaime Fernández y Viny Okouo. Este último apenas cuenta para Casimiro. El jugador 12 siempre puede ser algún canterano (Morgan Stilma y Pablo Sánchez han ocupado ese rol), así que se podría fichar un jugador con pasaporte europeo dando de baja a Alberto, la lesión de mayor duración.

Hay un detalle importante y es que en la Eurocup no se pueden inscribir jugadores hasta la cuarta jornada, la primera de la segunda vuelta. Los hipotéticos refuerzos no podrían jugar los dos próximos partidos ante el Estrella Roja y el Limoges.

El mercado de cupos obliga a hacer algún desembolso por jugadores interesantes más a largo plazo (antes del 31 de enero pueden cambiar de equipo jugadores con contrato en vigor) y no hay mucha variedad. El Baskonia, por ejemplo, también busca ahí tras la lesión de Shengelia.

Hay una opción más cercana en la posición de base, la de Carlos Cabezas. El malagueño está libre. No ha tenido equipo desde que empezó la temporada (la pasada campaña jugó en Venezuela y Argentina) pero no ha dejado de entrenar para estar preparado por si surgía alguna oportunidad. Ha mezclado trabajo físico en la Reserva del Higuerón con sesiones en pista en el pabellón que lleva su nombre en Marbella. A sus 38 años recién cumplidos, aún se ve con fuerzas para seguir.

En alguna ocasión, el malagueño ha admitido que le hubiera gustado un último baile en Málaga en un papel similar al que tuvo Jesús Lázaro en los años dorados de la década pasada. "No voy a engañar, lo que más me hubiera gustado es retirarme en Málaga, al menos jugar alguna vez más aquí. Se ha especulado, se habló varias veces... Pero por una cosa o por otra no se cerró nunca", declaraba en este periódico el verano pasado.

La de Cabezas sería una opción sentimentalmente potente, un ídolo de la casa, y una opción económicamente barata, para dar minutos de refresco a Roberts y Jaime Fernández. Y dejaría abierta la posibilidad de reforzarse también cerca del aro con un jugador con pasaporte europeo. Sería una operación de riesgo nulo para el club. Quizá expondría más el jugador, todo un campeón del mundo, a sus 38 años y ante el que muchos años fue su público. Luis Casimiro, además, le entrenó en Fuenlabrada.

El BAXI Manresa confirmó hace pocas horas el fichaje de Corey Fisher, base americano con pasaporte georgiano, para paliar la ausencia de Alex Renfroe, que marchó al Partizan. Está libre Jordan Theodore, que fuera seguido por el Unicaja, tras rescindir con el Olimpia Milano, aunque tiene alguna proposición interesante. Sportando informaba del interés del AEK de Atenas. Tiene pasaporte macedonio.

Una opción que, en el interior, deportivamente sería atractiva es James Augustine. Entrena en Valencia a la espera de alguna oferta después de un malentendido con su retirada. Pero aún no tiene el pasaporte español y ocupa plaza de extranjero, más allá de que coincidirían tres cincos más Okouo. Para contratarle se debería prescindir de Wiltjer o Roberts, algo implanteable. Idéntica situación ocurre con Kevin Jones, ex Baskonia que también ha sonado para Manresa.

El club ha sondeado con agentes las dos posiciones, un base y un interior, en las últimas horas. Ha habido intercambios de jugadores en la Liga Endesa en jugadores grandes en las últimas fechas. Dragicevic fue el Breogán, que soltó a Jordan y fue al Andorra. También Nikola Jankovic dejó el Estudiantes.