El Mónaco, uno de los rivales más potentes para el Unicaja en la pelea por llegar lejos en la Eurocup sobre el papel, reforzó su juego interior para la próxima temporada con un jugador con pasado cajista, Mathias Lessort. El pívot francés, de 2.06 metros, 24 años, militó en el Unicaja en la temporada 2018/19, en la que fue miembro del segundo mejor equipo de la competición al registrar 11.1 puntos y 5.4 rebotes por encuentro.

Esa es la única temporada de la Eurocup hasta ahora para Lessort, quien creció en el Elan Chalon, el club donde comenzó su carrera profesional después de llegar de la isla de Martinica. Durante su carrera profesional, también ayudó a Nanterre 92 a ganar la Copa de Francia y la Copa de Europa FIBA en 2017, y el mismo año hizo su debut en la Euroliga con Crvena Zvezda mts Belgrade. Después de salir de Málaga regresó a la Euroliga, al Bayern Múnich, aunque sin mucho protagonismo.

Al llegar a Málaga, Lessort tenía en su cabeza la NBA, pero no ha progresado lo suficiente y da de nuevo un paso a la segunda competición. Se da la circunstancia de que Lessort fue fichado para relevar a otro ex jugador del Unicaja, Vladimir Stimac, que había firmado con el cuadro monegasco a principios del verano, pero que se marchó semanas después porque recibió una suculenta oferta del mercado chino que no rechazó.