Aún no se conoce el calendario de la ACB, algo que se espera que ocurra en los próximos días, pero el Unicaja ya ha hecho las gestiones necesarias con la asociación de clubes y en la Euroliga para jugar los partidos necesarios fuera de casa coincidiendo con la celebración de la gala de los Premios Goya 2019. La Academia del cine hizo público esta semana que Málaga será la sede del evento el próximo mes de enero. Y será justamente en el Martín Carpena, la casa cajista.

El Unicaja jugará el último partido de la primera vuelta de la Liga y los dos primeros de la segunda lejos de Málaga. Así se lo solicitó a la ACB, que en el programa informático con el que realiza el calendario recoge la indisponibilidad de pista que le comunican los equipos para que no haya problemas con la utilización de las instalaciones, que en muchos casos, como el del Carpena, no son propiedad de los clubes y tienen algún otro uso también. Los fines de semana del 11 y 12, 18 y 19 y 25 y 26 no habrá baloncesto en el Carpena. Será justamente el sábado 25 cuando el Palacio acogerá la gala.

Igualmente, también ha avisado el Unicaja a la Euroliga para que en las jornadas 2 y 3 del Top 16, si es que se consigue llegar hasta ese punto de la competición, se dispongan partidos a domicilio para el cuadro de Luis Casimiro. Será también esas semanas centrales de enero. Así que habrá semanas viajeras en un periodo importante de la temporada. Servidumbres por el gran evento que acogerá la capital costasoleña.