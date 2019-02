Y Dani Díez la falló

Dani Díez pudo tener la última foto del partido con ese fenomenal rebote que le arrebató a Felipe Reyes tras el triple errado por Causeur, que justo el año anterior había metido la canasta decisiva para llevarse el partido de Liga. La que ilustra esta información, con Salin agarrándole y él gritando con el balón en su poder, tiene mucha fuerza. Pero después pasó lo que pasó.

En el momento en que Díez se da la vuelta hacia la canasta rival, están en rojo los marcos de los relojes de posesión y el reloj a 0. Sensación de que el trabajo está hecho. Los árbitros, tras la revisión, suben a 1.2 segundos de partido. En ese momento hay mucha tensión, hay que rematar la faena. Gana 94-93 el Unicaja. "Claro que el segundo lo quería tirar a fallar, pero no podía no tocar aro, porque entonces era balón para ellos, o pegar un tablerazo y que entrara", explica Dani Díez sobre la jugada de marras.

"En ese momento, he pasado muchos nervios, porque en el primero lo he fallado", explicaba el madrileño. En el instante en que se falla el primero, la posibilidad de meter el segundo y asegurar la prórroga se desvanece. Así que la idea es errar, en 1.2 segundos y sin el balón parado es mucho más complicado elaborar un tiro que con el reloj parado. Se insiste desde el banquillo también en que no se invada la zona a los jugadores que están en la pelea por el rebote. Díez cambia su mecánica, la acorta y tira más plano. Pero el balón entra. "La próxima vez ensayaré el tirar a fallar", respiraba aliviado el jugador del Unicaja.

Antes de partir este lunes para Belgrado, el equipo se entrenó en el Carpena. Con buen humor, Díez repetía la acción en el 4.60 de la misma canasta y esta vez la falló ante el jolgorio de Carlos Suárez, Diego Vázquez, Paco Aurioles y Germán Gabriel, que le veían desde la banda. Síntoma del buen ambiente en el equipo después de la victoria.

El abrazo al acabar el partido de Dani Díez con Jaime Fernández era significativo, aún en medio de la euforia tras el triple del exterior. Ambos se conocen desde niños, fueron ya campeones de Europa sub 16 juntos. "Ya puede llevarle a cenar", bromeaba a través de Twitter Jayson Granger, convalenciente de una operación que le tendrá parado varios meses y que había seguido el partido con varios comentarios.

"Hemos jugado muy duro en la segunda parte, con un gran Jaime Fernández, gracias a él hemos ganado", remataba Díez, que había hecho un notable partido fajándose con jugadores como Randolph o Thompkins, de mayor poderío físico y atlético. Acabaría con 10 puntos y seis rebotes. En la jugada en la que debía acabar el partido acertó cuando debía fallar. Pero su fallo/acierto regaló cinco minutos más inolvidables.

Casimiro le siguió poniendo en pista en la prórroga, pero vio rápidamente que estaba fuera. Tras el partido hizo una encendida defensa de su jugador. "Estoy muy contento por él, por el rebotazo que ha cogido para ganar y porque Jaime haya metido la última, porque así no se quedará con esa situación presente. Estas cosas pasan. Nunca voy a reprender un error de habilidad, sí los de actitud, pero ahí nada. Hay que felicitarle por su rebote de partido", animaba el entrenador a Díez, un partido que nunca olvidará.