Unicaja - Baxi Manresa: Vuelta a casa tramposa (18:00)

El exilio no le ha sentado nada mal al Unicaja. Hubo un desliz en Le Mans en la BCL, con consecuencias limitadas por mantener el average, pero en la ACB han sido tres victorias muy meritorias en Girona, Madrid y Bilbao. Han sido cuatro semanas con el equipo en Los Guindos, con el Carpena tomado por la Davis. Este viernes se entrenaba en la pista central en lo que era el regreso a casa. Aún se escuchaban pruebas con el videomarcador (en breve será reemplazado) reajustándose. Lamentaba Ibon que el año pasado se tuvo la pista a disposición el miércoles y esta vez fue el viernes. Peajes de ser un centro con mucha actividad.

En este periplo el Unicaja se ha curtido la piel. Ha remontado partidos con 17 y 21 puntos de desventaja. Ha sufrido en Francia ante rivales físicos que juegan otro baloncesto, que buscan el aro y hacen daño. También dominó en Bilbao por más de 20 puntos y jugó 12 minutos horribles en ataque que obligaron a pisar el acelerador de nuevo. Pero la imagen y la impresión, también los resultados, dicen que el equipo va creciendo. No hay quizá esa voluntad constante de reivindicarse que sí existía la pasada temporada, pero el suelo de rendimiento está más alto y también el techo. El equipo es más consciente de su potencial y no se pone nervioso en momentos adversos y de dificultad. A veces pueden detectarse momentos de cierta soberbia, pero es humano con volumen de partidos amplio. La línea es excelente, son siete victorias consecutivas y buenas perspectivas por delante. La lesión de Barreiro es más importante de lo que parece. Es un guerrero, un jugador que cubre específicamente esa posición de alero con garantías y que no necesita balón o números para ser básico en el entramado de Ibon Navarro, que ya maquina soluciones.

Enfrente, un equipo dirigido por Pedro Martínez, entrenador de culto que se reconstruye constantemente promocionando jugadores a otro nivel (en Málaga se disfruta de Yankuba Sima y David Kravish, mejores tras pasar por sus manos) y desplegando un baloncesto de alto nivel, considerado como ejemplo, no sólo por técnicos españoles, también extranjeros, véase el caso de Tuomas Iisalo, campeón de la BCL el año pasado y que le tiene como gurú. Padece bajas esenciales en su estructura, como Dani Pérez, Vaulet y Guillem Jou, y también tuvieron problemas durante la semana con Pierre Oriola y Dani García, pero a pesar de ello están en el pelotón de equipos igualados en zona de play off (6-5 de balance), peleando con fundamento por intentar volver el próximo mes de febrero en Málaga en la Copa del Rey que albergará el Carpena del 15 al 18. Brancou Badio y Devin Robinson son sus jugadores más productivos numéricamente, pero es un esqueleto con suficiente empaque como para competir con un Unicaja que tiene la confianza bastante alta, pero que también debe controlar el exceso de azúcar y salir con la mentalidad adecuada.