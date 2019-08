Una foto con mucha miga, sin duda. Nueve personas vinculadas al Unicaja que están con distintas selecciones (absoluta, sub 18 y sub 17) juntas en Madrid en la celebración del título europeo junior. Allí, en el Triángulo, donde se ejercita el equipo de Sergio Scariolo, hubo un reconocimiento al cuadro que ha conquistado el cuarto título europeo en esa categoría.

En efecto, Jaime Fernández como jugador de la absoluta, donde también trabajan Ángel Sánchez-Cañete, ayudante de Scariolo, y Enri Salinas, preparador físico del staff. Los jugadores Ismael Tamba y Alessandro Scariolo, ganadores del oro en Grecia. Y los miembros de la selección sub 17 que trabaja estos días en Madrid: Javi Rodríguez, Pablo Sánchez, Jeffry Godspower y el técnico Chiki Gil. Además, allí estaba el malagueño Gody Dike, también campeón, el propio Sergio Scariolo o el doctor Carlos Salas, también con relación con el club y la provincia.

Una imagen simbólica del peso que tiene la cantera cajista en el baloncesto español. La presencia de Sergio Scariolo como director técnico, además de seleccionador, también ha propiciado que trabajadores de su confianza, y eficacia probada, hayan entrado en el círculo de la FEB. Y la absoluta visitará Málaga desde este jueves para una nueva prueba para el Mundial.

En estos campeones de Europa no había ningún jugador desequilibrante desde Los Guindos, pero todos han aportado su granito de arena. Igualmente, Rodríguez, Sánchez y Godspower contribuyeron el año anterior a la plata de la sub 16. El año próximo tendrán el reto de igualar a este bloque campeón. Jaime Fernández, por cierto, sabe bien lo que sienten los jóvenes cajista. En 2011, levantó el último título que había conseguido España en esta categoría, hacía ocho años que no había un oro. Antes, Carlos Suárez, Berni Rodríguez, Carlos Cabezas y Germán Gabriel, jugadores ya históricos del club, también lo hicieron.