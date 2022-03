Cameron Oliver: "Creo que puedo hacer un poco de todo, quiero aportar mi energía"

Cameron Oliver fue presentado este viernes como nuevo jugador del Unicaja ante los medios. El americano llegó este pasado martes a la ciudad y tras sentirse indispuesto ayer, se presentó como un jugador que puede aportar "energía" y su "capacidad atlética" para el equipo: "Creo que puedo hacer un poco de todo, dar esa versatilidad en función de quién me defienda interiormente".

Cameron llega con ritmo tras su paso con los South Bay Lakers en la G-League y está lista para debutar ante el UCAM Murcia si así lo considera Ibon Navarro. El americano se muestra "muy contento de venir a este club" aunque admite que "para ser honesto no conocía mucho de la liga". Así resume sus últimos días: "Estaba jugando en G-League y fue todo muy rápido. Lo que he conocido del club, la gente, estoy encantado. Lo que voy a tratar es de adaptarme lo más rápido posible a esta situación y voy a dar lo mejor de mí mismo para conseguirlo".

El estadounidense, que puede jugar como cuatro o cinco, está muy focalizado en su objetivo a medio-largo plazo, que no es otro que la NBA, y considera que el salto a la Liga Endesa puede ayudarle para seguir creciendo: "Ha estado en J-League, jugué partidos con Houston Rocket y Atlanta. Mi sueño es jugar en la NBA pero me di cuenta de que debía probar algo distinto en una liga como la ACB, que me podía ayudar a conseguir el objetivo de jugar allí. Ahora estoy centrado en Unicaja para ayudar al equipo a ganar partidos. Lo otro vendrá, ahora estoy centrado aquí".

Cameron Oliver admite que no habló con nadie antes de firmar por el Unicaja pero que sí habló después con Matt Mooney, que le reconoció que le costó unas semanas adaptarse a todo: "No hablé con nadie antes de firmar pero hablé ya con Matt Mooney. Me dijo que le costó un poco adaptarse a todo: la ciudad, el club, los compañeros... Dijo que le costó un poco al principio y después del UCAM conozco a algunos jugadores de haberme enfrentado a ellos. Intentaré estar preparado sabiendo que es una liga dura y competitiva".