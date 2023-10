Unicaja - Joventut de Badalona: Otra piedra más en el camino (20:45)

El Unicaja se encuentra ante una de las tareas más difíciles del deporte competitivo profesional y es realizar un cambio de dinámica bastante drástica, ya que han perdido en los tres últimos encuentros de la Liga Endesa de esta temporada contra Casademont Zaragoza, Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria. Esto es un escenario que contrasta mucho con la imagen del cuadro de la Costa del Sol de la pasada temporada.

El conjunto de Ibon Navarro se enfrenta a uno de los equipos más peligrosos de la máxima categoría del baloncesto español, como es el caso del Joventut de Badalona, uno de los históricos de esta disciplina en este país. Otro frente abierto es también recuperar la esencia del Martín Carpena, dado que, aunque esté más lleno que nunca, no se experimenta el mismo ambiente que en otros momentos.

El Unicaja de Málaga llega con una dinámica muy opuesta a su rival, ya que el Joventut de Badalona llega con un bagaje de cuatro victorias en seis duelos. El cuadro catalán comenzó la temporada con una derrota contra el FC Barcelona en Liga Endesa, pero, posteriormente, encadenó dos victorias consecutivas contra el propio Dreamland Gran Canaria por 89 a 75 y contra el Fundación CB Granada por 86 a 80. Tras esto, también comenzó perdiendo su andadura en la Eurocup por 62 a 63. Después de esto, encadenó dos triunfos más. Uno en la máxima competición nacional de baloncesto contra el Zunder Palencia por 69 a 75 y otro frente al Olimpija Ljubljana por 87 a 88 en la prórroga.

Ibon Navarro mostró mucho respeto hacia el conjunto catalán y se atrevió a hablar de cómo llega el conjunto rival: "Nos viene un equipo con Deshaun Thomas, Tomic, etc. Creo que el poste bajo de Thomas será importantísimo. Son muy buenos en el pick and roll y consiguiendo ventaja, pueden jugar con 2 bases con Pau Ribas o Pep Busquets. Tiene una plantilla muy larga para hacer diferentes cosas".

Dos jugadores clave para que el conjunto entrenado por el técnico Carles Duran haya arrancado el curso a este gran ritmo son Ante Tomic y Andrés Feliz, puesto que están promediando 17 y 12 puntos por partido, respectivamente. El juego interior será una de las principales armas del cuadro catalán por la presencia de estos jugadores y, como consecuencia, la estrategia del cuadro.

Ibon Navarro dejó claro que el Joventut de Badalona va a ir a que los malagueños tengan un partido muy incómodo: "Tenemos que ir acercándonos a nuestro mejor nivel, los rivales también preparan los partidos para evitar que juguemos a lo que somos. Va a intentar hacer lo que puedan para incomodarnos, igual que nosotros a ellos. Intentarán imponer su ritmo. Nos tenemos que ir aproximando a nuestro juego, correr, morder atrás e intentar parecernos a eso".

Pese a todo esto, el entrenador del conjunto de la Costa del Sol promete que su equipo va a ser muy competitivo en el duelo: "Yo no puedo prometer que vayamos a ganar, cometeremos errores porque no estamos bien, pero independientemente quero que la gente se vaya a casa pensado que hemos vuelto. No tengo muchas quejas del equipo en actitud, si con otras cosas en cuanto a la energía. Cuando rompamos la racha se nos cambiará la cara".

Algunos factores clave para que Unicaja pueda llegar a competir y sacar adelante el duelo contra el Joventut de Badalona y acabar con esta dinámica negativa pueden ser la defensa interior pese a las bajas en esos puestos y el regreso del mejor Tyler Kalinoski. Esto se debe a que el tirador de Ohio ya es conocido por las defensas rivales, se centran mucho en que no pueda recibir tras los bloqueos indirectos y que ha recibido bastantes golpes que pueden haberle provocado en ciertos casos molestias musculares.