Unicaja - Lenovo Tenerife: Los favoritos de teloneros (17:00)

El jarro de agua helada que supuso perder la semifinal de la BCL ante el Telekom Baskets Bonn debe digerirlo el Unicaja para ser mejor, para progresar. Los equipos crecen en las dificultades y la historia de esta temporada era en cierta forma anormal. Un cuento de hadas, la reconciliación, muchas victorias, un título apoteósico tras ganar a Barça y Madrid, ahora una Final Four... El globo se pinchó en un mal partido ante los alemanes. Pese a ello, y es algo que habla muy bien de la competitividad de este equipo, se fabricó una remontada imposible en la que tuvo un tiro para ganar el partido.

La tensión, los nervios, la presión. Cuando existe la obligación de ganar intervienen más factores que el puro baloncesto. La gestión no fue la adecuada. Y no son máquinas, aunque lo han parecido en algún momento de la temporada, los jugadores del Unicaja. Está en su sitio, merodeando los títulos. Estar en unas semifinales europeas era algo que había conseguido cinco veces el equipo malagueño. Por el contexto no se había dimensionado lo suficiente. Hay que darle su valor. Para quien lo dudara, ver cómo estaba el pabellón y lo que significaba para un equipo de Israel y otro de Alemania alcanzar una final europea debería disipar.

En ese proceso de aprendizaje y crecimiento colectivo del bloque que adiestra Ibon Navarro también está el levantase tras la derrota. Tuomas Iisalo confirmó que su obra con el Bonn es de un catálogo selecto. El finlandés llevó el partido al lugar donde su equipo se sintió más cómodo, donde le convenía. TJ Shorts dio también esa imagen de jugador de calibre superior. A pesar de ello, también se asustó con esos dos tiros libres, no remataron al Unicaja, le dejaron vivo y casi se escapa con ese triple de Perry. El americano es quizá el líder espiritual del equipo. No jugó un buen partido pese a los números. Cómo reaccionó el Carpena y el resto de sus compañeros consolándole es un buen punto para levantarse y seguir ampliando las experiencias.

Siempre pareció en competición de clubes un engorro el partido por el tercer puesto, pero es lo que toca, además hay un pequeño premio en dinero que no viene mal. Sucede que, dentro de lo malo, era deseable evitar al Lenovo Tenerife (17:00), con el que habrá mínimo cuatro enfrentamientos en las tres próximas semanas. Quedaba el partido de liga regular y el ya confirmado duelo en el play off de cuartos de final de la ACB. Y ahora es un duelo que seguro que no agrada a los dos equipos y que, de haberlo jugado, se hubiera tolerado bien en una final pero menos en un tercer puesto.

El Lenovo tampoco hizo un partido de su máximo nivel. Remontó 15 puntos adversos para entrar cuatro arriba en el último minuto, pero el Hapoel le forzó con un tremebundo triple más adicional de Vene y una penetración de Carrington. Fitipaldo, como Perry, no metió el triple para ganar. Se conoce sobradamente, y más que va a ocurrir en las próximas fechas, cómo juega el Lenovo Tenerife. El mejor equipo de la corta historia de la BCL utilizó esta competición como trampolín para crecer y permitió una mejora integral de la estructura del club. Ha sido, de alguna manera, el espejo en el que se ha mirado el Unicaja y no ha ido la cosa mal. Jugaron una final de Copa y llegaron a esta instancia.

La maestría de Marcelinho, la cuota de ex cajistas con Jaime, Salin, Abromaitis y Shermadini... Solidez de un bloque que lleva años junto y que juega de memoria, algo que el Unicaja debe aún digerir porque el tiempo no se puede comprar. En la chistera de Vidorreta, Navarro y sus cuerpos técnicos deben quedar aún conejos cuyo uso tendrán que seleccionar en estas semanas.

Así que los teóricos favoritos ejercerán de teloneros en el partido por el tercer puesto antes de que Hapoel y Bonn se disputen la corona de campeón de la Basketball Champions League en la pista central del Carpena. La derrota también dignifica y a ello