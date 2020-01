Los posibles rivales del Unicaja en el sorteo de la Copa

El Museo Picasso repartirá suerte este lunes al mediodía (12:00). Se conocerá la ruta de la Copa del Rey que se celebrará en el Martín Carpena del 13 al 16 de febrero. Será la cuarta vez que la capital malagueña acoja la fase final de la cita más atractiva del baloncesto español tras las ediciones de 2001, 2007 y 2014. La jornada 17, rubicón entre la primera y la segunda vuelta, fue un tajo para quien aspiraba a venir a Málaga, se dilucidaron las tres últimas plazas y quiénes serán los cuatro cabezas de serie de la competición.

El Unicaja acabó la primera vuelta en noveno lugar. Es decir, no hubiera entrado de no haber sido anfitrión de la competición. Sinónimo de que no ha sido una buena primera vuelta para Luis Casimiro y sus jugadores. Se acaba con balance positivo escueto (9-8), pero con muchas dudas en el juego, indefiniciones que preocupan ante el tramo decisivo de la temporada. Había opciones de ser cabeza de serie, aunque incluso habiendo ganado en Murcia hubieran quedado dilapidadas por el gran triunfo del Tenerife en Zaragoza.

El rival del Unicaja en cuartos de final saldrá de estos cuatro: Real Madrid, Barcelona, Casademont Zaragoza e Iberostar Tenerife. Junto al Unicaja están en el segundo bombo Valencia Basket, Morabanc Andorra y Retabet Bilbao, que consiguió la gran proeza de la jornada al vencer en la pista del Barcelona. Se quedó con la miel en los labios el San Pablo Burgos, que quedó por delante del Unicaja, octavo, pero pierde su plaza por la condición de anfitrión del equipo malagueño.

Huelga hablar de la dificultad de Real Madrid y Barcelona. El equipo blanco ha acabado como campeón de invierno y ello le da una pincelada positiva par la Copa. Como ha sucedido desde hace un lustro, el primero en este punto de la temporada tiene la ventaja asegurada de jugar el jueves el partido de cuartos de final. En 2001, fue el verdugo del Unicaja, cuando el equipo blanco era dirigido por Sergio Scariolo (76-80).

El gran Barcelona de Mirotic ha bajado su nivel en las últimas semanas, con varias derrotas en ACB y Euroliga. El Unicaja ya demostró que puede abordarle con su gran triunfo en el Palau, al que después no le ha dado, ciertamente, continuidad. A un partido la diferencia se atenúa, pero parecen varios cuerpos por encima. En 2007, el Barcelona eliminó al Unicaja en el primer partido de la Copa (59-73) días antes de proclamarse campeón con Jordi Trias de MVP.

Más terrenales emergen Casademont e Iberostar, aunque tanto los de Fisac como los de Vidorreta han ganado con bastante autoridad esta temporada en el Martín Carpena. El juego que han desplegado ha sido bastante mejor que el del Unicaja, como también atestiguan las tres y dos victorias por las que aventajan en la actualidad a los de Casimiro. Baloncestos distintos, pero que han sido superiores al del Unicaja hasta mediados de enero. Ello les da esa condición de cabezas de serie. No obstante, a priori, se les prefiriría a un duelo. Por más que el Tenerife fuera el último verdugo copero en la edición del año pasado en Madrid y el Casademont ganara el último partido de Copa que se jugó en Málaga, en la edición de 2014, primer año de Joan Plaza en el banco.

Como novedad respecto a pasadas ediciones, con el sorteo de cuartos de final se definirá el cuadro completo. El Real Madrid disputará su partido de cuartos de final el jueves, ocupando desde el inicio el primer lugar del cuadro de emparejamientos (eliminatoria A). Por tanto, la primera eliminatoria en ser sorteada que no incluya a este equipo se jugará también el jueves (eliminatoria B), enfrentándose los ganadores en semifinales. Las otras dos series sorteadas se celebrarán el viernes, enfrentándose los ganadores en la segunda semifinal. Los horarios ya están definidos. Los cuartos serán, jueves y viernes, a las 19:00 y 21:30 horas, las semifinales el sábado a las 18:30 y 21:00 y la final el domingo a las 18:30.

El sorteo será presentado por Ibai Llanos, con Canco Rodríguez y Pablo Puyol como manos inocentes. El acto tendrá lugar a las 12:00 horas y será retransmitido en directo en los canales oficiales de Youtube, Twitter y Facebook de la acb. El evento contará con la participación de Antonio Martín, presidente de la acb, Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, Javier Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y Francisco Salado, Presidente de la Diputación de Málaga. Ahora sí, ya huele a Copa.