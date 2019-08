Sergio Scariolo sonríe cuando está en Málaga, al que considera su sitio ancla vital. Llega para jugar dos partidos con la selección este viernes y sábado. En una fase iniciática aún del camino para China, quedan 20 días para el debut en el Mundial, el técnico de Brescia habló nada más llegar en la estación María Zambrano del AVE.

"Estamos entrenando, preparándonos, en una fase muy primordial de la preparación, no tenemos claro el cuadro final de los rivales, tampoco nuestro equipo... Acabamos de empezar", aseguraba antes de comentar lo que supone volver a Málaga y Andalucía: "Es una cosa que agradecemos mucho, yo en especial... Pero para el equipo es bueno, hay gran pasión, ambiente, cariño a la selección...".

"La química es una cosa que se construye con tiempo y pasos seguidos. Sólo hemos dado los primeros. El momento importante es cuando se deciden los 12 y podré asignar los roles con más precisión. Ahora es físico, técnico, táctico... Hay buena voluntad y actitud, pero estamos aún con 16 jugadores. Estamos poniéndonos en forma. A EEUU viajaremos con 14", confesaba Sergio Scariolo.

Fue cuestionado el italiano por si pasó más nervios en una final olímpica o el pasado domingo en el Europeo sub 18, donde jugaba su hijo Alessandro, oro continental con su generación. "Mucho más en una final de un Europeo, no puedes hacer nada. En una final olímpica lo último que tienes son nervios. En una grada hay más tensión y no lo puedes expresar. Afortunadamente hubo final feliz y esa tensión se convirtió en alegría", admitía.

También respondió Scariolo, siempre informado a la última del mercado, a las preguntas sobre la configuración del Unicaja. "Estaba viendo a Melvin Ejim jugar con Canadá contra Nigeria en el viaje a Málaga. Jugó un buen partido mucho acierto en el tiro. La plantilla hay que verla conjuntada, ahora son nombres. Han hecho un buen trabajo de selección individual de jugadores. Para expresar una opinión hay que verlos juntos y no al principio de temporada, porque eso no será suficiente para hacerse una idea", respondía el italiano afincado en Marbella.

Por último, se le preguntó por la cesión el Montakit Fuenlabrada y Francis Alonso, un jugador que tiene en el radar en las próximas ventanas: "Lo de Francis es volver al baloncesto FIBA, por decirlo de alguna manera, y sumar kilómetros. Tiene todo el talento para triunfar, tiene también la cabeza bien amueblada para hacerlo muy bien y me parece acertada la decisión de curtirse en un equipo que a la vez es exigente pero también trampolín para jugadores jóvenes, como Alberto. Me parece definitivamente acertada, obviamente entiendo que las garantías sobre espacio y rol del equipo están claras. En las cesiones es el punto de interrogación. Una vez se garantiza el espacio que se pueda tener, me parece un buen sitio", remachó.