Alessandro Scariolo Ares (Madrid, 2001) está aún en una nube tras el oro en el Europeo sub 18 conseguido en Grecia, al que ha contribuido jugando casi 20 minutos por encuentro. El canterano del Unicaja, cansado pero muy feliz, atiende a su llegada a la Costa del Sol a Málaga Hoy. Relata cómo ha sido la conquista del título, su evolución como jugador, lo que le ha dado Los Guindos y también su inminente salto a la NCAA para compatibilizar estudios y canastas como harán varios de sus compañeros que consiguieron el título, como el también malagueño Golden Dike. Hijo de dos leyendas del baloncesto español, quiere escribir su propio camino.

-Cuente cómo fue la experiencia del oro en Grecia.

-Ha sido algo increíble, nunca me imaginé que pudiera ganar algo parecido, no gané nada parecido. Para hacerme un nombre por mí mismo me ha gustado mucho y me ha llenado. Jugar con gente como Santi Aldama o Usman Garuba ayuda mucho.

-Le puede decir ya a sus padres que es campeón de Europa como ellos.

-Ya se lo puedo decir, sí (risas). Él todavía me gana por un poco, tiene más medallas que yo. Mi madre también fue campeona de Europa. Estuvieron allí viendo la final y otros partidos. Ha sido algo increíble y ellos disfrutaron también mucho.

-Le vimos con un rol diferente al que ha tenido en el Unicaja.

-Ha sido un rol mucho más defensivo, en ataque no he sido el que hubiera deseado, me hubiera gustado aportar más pero no he estado acertado. Se me pedía apretar atrás a los rivales, ser más físico y dar intensidad. He tenido minutos gracias a eso.

-¿Cómo es el grupo humano?

-Habíamos coincidido muchos en la sub 16 y teníamos la química avanzada, por ahí muy bien. Eso ha sido fundamental a la hora de competir por la medalla y ganar el oro. Ya nos conocíamos y cuando estás con un grupo con el que conectas te gusta y se nota.

-Siete partidos y siete ganados.

-Hubo un momento con Rusia en cuartos en que nos remontaron, pero lo que más recuerdo de dificultad fue la final. En el descanso íbamos -8, no metíamos ninguna ninguno de los dos equipos, era muy delicado, pero supimos cómo darle la vuelta, seguir intentando y salió muy bien.

-Ahora viene un nuevo paso en su carrera, se va a la NCAA.

-Sí, me voy a Nueva York, en pocos días lo anunciaré. Muy contento, con muchas ganas de dar este paso, como ha hecho mucha gente, y después volver a Europa. Tengo muchas ganas de ir porque es algo diferente. Puedo compatibilizar los estudios con jugar de manera alta y es algo que creo que es necesario para un deportista de un nivel que tenga la oportunidad de hacerlo y quiera estudiar.

-¿Le ayudan los ejemplos de Rubén Guerrero y Francis Alonso?

-Son un ejemplo a seguir para mucha gente de la cantera, ver cómo han estado allí y han tenido éxito, han vuelto aquí y han conseguido contratos profesionales. Mucha gente se fija en ellos y los ve como esperanza para poder ir a América y volver.

-¿Qué se lleva de estos cinco años en Los Guindos?

-Ufff... Me llevo amigos, entrenadores geniales, la verdad es que cuando llegué aquí era un mierdas (risas). Año tras año y poco a poco he ido mejorando mucho gracias a los entrenadores y los compañeros y la verdad es que Los Guindos es un sitio increíble, con un ambiente familiar tremendo... Lo voy a echar mucho de menos.

-Le recordamos correteando por el Carpena con una camiseta de Dwyane Wade cuando era niño.

-Empecé hace mucho tiempo, siendo un moco (risas). Decir ahora que soy un campeón de Europa es un orgullo. Recuerdo jugar con la EBG La Picolina, allí en Los Guindos. No sabía ni botar, era sólo diversión.

-Hablaba antes de la importancia que tiene hacerse un nombre por sí mismo.

-Que la gente te vea como el hijo de alguien nunca es algo de lo que te sientas orgulloso. Si poco a poco vas convenciendo a la gente para que diga 'este tío puede jugar, igual no juega por lo otro sino por lo que vale' pues mejor. Eso es un objetivo importante para mí. Demostrar que tengo calidad y puedo hacer las cosas por mí mismo.

-¿Cómo ve su evolución en posición? ¿Uno o dos?

-Me veo más como uno, por altura o cómo puedo presionar al base rival, acelerar el juego, atacar... Me veo más de uno, pero la verdad es que en la selección lo hice de dos porque hacía falta un dos defensor.