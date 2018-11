Casimiro: "Ganamos desde diferentes estilos de juego"

Luis Casimiro le concedió mucho valor al triunfo del Unicaja Baloncesto ante el UCAM Murcia. Una victoria que permite ir al parón empatado en el segundo lugar de la tabla, con un balance de 8-2.

"Como esperábamos, ha sido un partido muy intenso", decía el entrenador manchego: "Destacaría cómo el equipo ha sabido leer el nivel físico que demandaba el partido, hemos ganado el partido en los últimos 15 minutos. Hemos leído cómo había que ganarlo. Muy bien en defensa y duros en el rebote, con porcentajes muy buenos, algo de rebote de ataque quizá nos faltó. 116 de valoración y 19 asistencias en un partido sin hueco para pases liberados son grandes cifras. Tuvimos una buenísima mentalidad para leer el partido. Hemos ganado desde diferentes estilos de juego y eso hay que valorárselo a los jugadores".

Se quejó Javier Juárez, técnico del UCAM, de la diferencia de tiros libres, 34-5 para el Unicaja. Para Casimiro, la razón es sencilla: "Va en el estilo de juego, cada equipo utiliza un estilo. Somos el equipo que menos faltas hace para que la gente no vaya al bonus, es algo que tenemos hablado. Baskonia juega así también y es su estilo. Es fácil de analizar y demostrar por qué tiramos más tiros libres que ellos".

Sobre los tiros libres, 32/34 de acierto, Casimiro aseguró que "me gustaría que fuera siempre así, estamos en el 80% en el general, estuvimos más acertados. El 4/4 de Mathias muy bueno, Shermadini falló dos que no suele... Estamos en una buena línea ahí".

Acerca de cómo se frenó la sangría en el tercer cuarto del equipo murciano, Casimiro dijo que "hemos cambiado la defensa del pick and roll en ese momento. Han tenido mucho acierto, hay que decirlo y reconocer que movieron la bola. Con el cambio había menos tiros abiertos y hemos defendido mejor, pero no te la voy a decir qué defensa es", bromeaba el técnico manchego, que explicaba por qué es difícil jugar contra un equipo como el UCAM: "Un 48% en tiros de tres es mucho para un equipo que mete menos. Entonces han bajado la diferencia con acierto. Sin que estemos especialmente preparados para esa dureza física, competimos bien. Lo de dureza que no se entienda como despectivo. Me refiero a intenso, a dureza en los contactos. Era un partido difícil hacer un baloncesto bonito y romper antes. Ganar partidos cuesta".

Sobre la reacción del equipo cuando Dani Díez hizo dos grandes acciones en el cuarto final, Casimiro dijo que "los compañeros quieren a Dani, tiene el equipo una química espectacular. Nos queremos tanto que, de vez en cuando, tenemos los roces, pero nos lo perdonamos al segundo. El equipo está con Dani y con todos. Si a alguien no le sale algo del todo bien, pues estamos más aún con él, como ha demostrado el equipo con Dani".

Por último, fue cuestionado Casimiro por la labor que se hará en el parón por los partidos internacionales de las ventanas. "Haremos trabajo específico, seis del primer equipo, contando con Morgan, se quedan aquí. Tenemos jugadores expertos a los que hay que rehabilitar, haremos un trabajo muy específico, de recuperación, de técnica individual y táctica también. Vamos a juntar a los juniors un día para que Alberto haga 5x5. Para descansar daremos libre el fin de semana y volveremos el martes. Lo llevaremos como se pueda. La situación no es la mejor".