Unicaja - Zunder Palencia: Las cuatro de la mañana (18:30)

Hay vibraciones de algo grande en Málaga con su equipo de baloncesto. Sensaciones que no se tienen desde mediados de la primera década del siglo XXI. Nunca ha ganado tanto y jugado tan bien desde entonces el Unicaja. La cima histórica deportiva de la entidad fue ese trienio Copa-Liga-Final Four, con el punto álgido cuando en junio de 2006 se coronó en Vitoria. Aún no han comenzado los play off por el título, pero el equipo de Ibon Navarro tiene la oportunidad esta tarde de cerrar la temporada regular con el primer puesto. Lo hará si gana al Zunder Palencia (18:30 horas, horario unificado de todos los partidos) en la jornada 34. Depende de sí mismo. El subidón del Palau Blaugrana, con una victoria épica, vino acompañado de la derrota del Madrid en Valencia, combo perfecto para asaltar el liderato.

La importancia del liderato es relativa, aunque con una carga fuerte simbólica. Ser mejor tras 34 jornadas que el mejor equipo de Europa, el Real Madrid, sacar cinco triunfos al tercero, el Barcelona, tener un balance de 6-2 con los equipos de Euroliga... Todo está muy bien, pero no hay que perder el foco. Con todo el respeto al Zunder Palencia, que pagó la novatada en su primera temporada en su historia en la ACB, pero que ha competido muy dignamente en casi todos los partidos. Para ellos es su despedida de la élite, al menos un hasta luego, y exhibirse en un escenario como el Carpena es sugerente. Pero el nivel mostrado por el Unicaja ante equipos de zona media-baja en casa ha sido demoledor. Sólo vencieron en Málaga Valencia y Real Madrid esta temporada (más el Tenerife en Copa), los encuentros se saldan con una media cercana a los 15 de media.

El foco, no hay que perderlo, estará desde la semana siguiente en el play off. El Unicaja se ha fabricado una oportunidad histórica para pelear por la Liga, pero hay que poner los pies en el suelo. El riesgo de resbalón existe y los equipos de Euroliga querrán recuperar nota en la ACB, ya despojado de presión. La temporada está hecha con el título de BCL, pero el grupo exhibe una ambición y un hambre contagiosa. Ibon ha manejado su excel para que sus jugadores lleguen frescos al tramo decisivo de la temporada. Al menos, menos cansados que los demás. Son las cuatro de la mañana y la euforia fluye en el bar. ¿Quién se atreve a encender las luces?