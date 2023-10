Hasta nueve ex del Unicaja en la Euroliga 2023/24

Hoy arranca la Euroliga 2023/24, una edición en la que participarán hasta ocho jugadores que han pasado por el Unicaja. Aspira el club malagueño a largo plazo ascender a ese club, pero mientras no se abra otro marco, esa fusión entre BCL y Eurocup que debería llegar pronto, el Unicaja no se puede plantear ese escenario, internamente siempre seduce el regresar a Euroliga tarde o temprano. Una semana donde también empieza la Eurocup, nivel que va decreciendo por una BCL que ya ha pasado por la derecha a la segunda teórica competición continental, hasta ahora. La BCL dará el pistoletazo de salida en dos semanas aún, de nuevo con el Unicaja entre uno de los grandes favoritos al título.

Darío Brizuela es la gran novedad en ese grupo de excajistas en esta temporada Euroliga. El vasco jugó un buen Clásico en el WiZink el pasado domingo, varias canastas seguidas en esos chispazos de magia que bien se conocen en Málaga. Pero está todavía encontrando su sitio en el Barça de Roger Grimau, ya cuestionado; lo que tiene la maquinaria mediática en este tipo de clubes. Tavares le dejó fuera de la Supercopa y apenas ha podido lucir en su nuevo equipo, estilo que debería favorecerle. Junto a Brizuela, Álex Abrines, fijo en esta lista. Como lo es Nemanja Nedovic, segunda temporada en Estrella Roja, ya con 32 años, pero continúa siendo uno de los jugadores con mayor caudal ofensivo en Europa; hay devoción infinita en Málaga por Nedo, que comparte vestuario en Belgrado con Ognjen Kuzmic, criado en Los Guindos y una trayectoria nada desdeñable en las altas esferas europeas, además de su anillo con los Warriors en 2015. Tiene recorrido a sus 33 años, intimidación y trabajo que no deberían reducir pese al paso de las temporadas.

Aleksa Avramovic, el nervio de la Serbia subcampeona del mundo, jugador llevado a otra dimensión por Obradovic, nada que ver a lo poco que se le vio en Málaga hace unas temporadas. El balcánico crecerá este curso en el Partizán, de nuevo llamado a estar arriba y con posibilidades manifiestas de Final Four. Otro ex como Edwin Jackson, ya de vuelta, pero llegando a Asvel Villeurbanne. Muy castigado por las lesiones y una idea permanente que su carrera pintaba a un mejor desarrollo al que tuvo. Jugó la pasada temporada en Menorca, de LEB Oro, ahora le llega el último tren del primer nivel, con 34 años recién cumplidos. Mathias Lessort firmó este verano por el megaproyecto de Panathinaikos. El galo estuvo en el Mejor Quinteto de la pasada temporada en Euroliga. 12 puntos, 7.1 rebotes y 19.1 de valoración por partido en Partizan; ahora da el salto a Atenas, de Obradovic a Ataman. Cierra la nómina de exjugadores un Dani Díez que ha encontrado su hueco en Baskonia, preciado y valorado en Vitoria con esa etiqueta de tirador de jugador que pueda desatascar. Renovado por un año más y haciéndose sitio en una plaza que no es sencilla. Sin olvidar además a Chus Mateo, el entrenador a batir esta temporada, ya como campeón de la Supercopa y un Real Madrid que tiene otra velocidad en comparación al resto. Sin olvidar a Dani Hierrezuelo, que fue nombrado director de arbitraje, se estrena el malagueño en los despachos tras colgar el silbato en junio.