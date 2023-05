La incógnita Tavares

Ha cogido el Real Madrid una dependencia peligrosa de Edy Tavares, héroe del conjunto de Chus Mateo en Belgrado, constatando que no hay un jugador en Europa tan definitivo como él, único en su especie. El epicentro, no solo de la zona blanca, sino del juego de los madridistas, con unas funciones que han ido creciendo progresivamente con el paso de las temporadas hasta este punto, el ser el sostén exagerado de un equipo con más de 40 millones de presupuesto, algo que no habla bien del próximo rival del Unicaja. Nombrado por tercera vez como Mejor Defensor de la ACB, premio que llevará su nombre para la eternidad, Tavares viene de hacer una semana estratosférica en el Stark Arena: 26 puntos, 11 rebotes, 3 tapones y 41 de valoración en el tercer partido de la serie con Partizan, por los 15 tantos, 7 capturas y 30 de valoración este jueves en el triunfo que puso el 2-2. Por ello, su participación debería marcar las aspiraciones de los malagueños en el WiZink Center.

El pívot caboverdiano arrastra unos problemas en la rodilla izquierda que no han cesado. Con el estrés que ha tenido esta semana, más de 64 minutos en total entre ambos partidos, más lo que se juega el Real Madrid el próximo miércoles, parece complicado que Tavares sea un activo del Real Madrid frente a los cajistas, más a estas alturas de temporada, con los físicos de los jugadores ya muy cogidos con pinzas. Debería agitar la rotación Chus Mateo, refrigerar una plantilla que ha llegado exhausta de Belgrado, además con la desgracia de perder a Gaby Deck, lesión grave ya confirmada, hasta el final de temporada. Deberían ratificarse más ausencias por ese cóctel. Un indicativo es que Edy Tavares no jugó el pasado fin de semana ante Casademont Zaragoza, después de otro doble duelo de Euroliga con Partizan.

Valoraba Ibon Navarro la presencia o no de Tavares ante su equipo. "No estoy tan seguro que no vaya a jugar. Evidentemente es una cosa importante saberlo, por lo que condiciona Edy. El Real Madrid se adapta a quintetos donde Yabusele juega de '5', también en esos momentos Deck pasa al '4'; si Gaby no está, igual puede hacerlo Hezonja; la entrada de Randolph les da un registro diferente, que se puede abrir; Cornelie, que no lo han usado tanto, pero sí en comienzos de partido de esta semana. Es una plantilla de 15 jugadores, Ndiaye es otro jugador de primer nivel. No estoy tan seguro que Tavares no vaya a jugar, no lo hará 35 minutos", desarrollaba el entrenador del Unicaja en sala de prensa.

Le fue bien al Unicaja en Badalona contra Tavares, plan de partido excelso el que llevaron a cabo los malagueños con el africano, obligándole a salir fuera de la zona y provocarle gran estrés, una de las claves de esa exhibición en las semifinales de Copa, seguramente el partido más rico, a nivel baloncestístico, de los campeones durante esa semana. Casi tres meses después, Real Madrid y Unicaja vuelven a cruzarse.