El Unicaja no contempla fichar por Barreiro

La fractura del escafoides de su muñeca izquierda que padece Jonathan Barreiro se la produjo en el primer cuarto del partido de Bilbao en un choque con Nihad Djedovic en la pelea por el rebote. Ya de vuelta a la defensa se le podía ver dolorido. Aún caliente, no le impidió volver a la pista. Pero este lunes por la mañana el dolor había aumentado y se le practicaron las pruebas que detectaron la lesión. Se temía lo peor el club porque el gallego es de los que soportan el dolor y no se queja nunca. Sólo se perdió siete partidos en la 2022/23 por lesión.

En torno a ocho semanas fuera es el periodo de ausencia que se vaticina para un tipo de lesión así. No hay operación, se le colocará una férula y se aguarda a que el hueso suelde de manera natural. Podrá realizar actividad física aeróbica sin contacto para mantener la forma, pero la indicación es clara, la de no saltarse los plazos. El escafoides es un hueso bastante pequeño pero que puede dar guerra si se empieza a actuar antes de lo aconsejado. Ha habido casos de jugadores que han tenido que volver a parar e incluso pasar por el quirófano después de forzar. Las ocho semanas coincidirían con el final de enero, justo cuando comienza el Round of 16 de la Basketball Champions League, con un par de semanas de margen antes de la Copa. Todo dependerá de cómo suelde una articulación clave para jugar al baloncesto, aunque no se la mano de tiro la lesionada.

El club descarta salir al mercado por Barreiro de ningún modo, es por ello que se construyó una plantilla larga para este tipo de contratiempos. Además del añadido de que es un cupo, lo que siempre dificulta más. Mario Saint-Supéry entrará más en la rotación, se cuenta con él como uno más del primer equipo y por eso se decidió que siguiera en Málaga y, más adelante y a no mucho tardar, con Augusto Lima habrá de nuevo overbooking. Con Djedovic, Kameron Taylor y Ejim hay material para suplir al pívot gallego. En el caso de Tyson Carter, su baja en Bilbao fue por precaución por unas molestias en la rodilla que arrastra cuando fuerza con continuidad. Este martes se aguarda que vuelva al trabajo.