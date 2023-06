El Unicaja se despide de la afición este martes en Le Grand Café

Después de la eliminación de la Liga Endesa y el final de la temporada, la afición malagueña tiene una cita este miércoles con el Unicaja en Le Grand Café Centro. Desde las 19:00 horas todos aquellos que lo deseen podrán acercarse a despedir la temporada y mantener un encuentro con la plantilla en el ‘MiniCarpena’, lugar desde donde retransmitimos en directo con los micrófonos de Unicaja Baloncesto Radio todos los partidos del equipo fuera de casa, convirtiéndose en una cita obligada para la Marea Verde desde hace un par de cursos.

Durante hora y media jugadores y técnicos estarán a disposición de los aficionados para la firma de autógrafos y fotografías, un acto para poner fin a una temporada para el recuerdo en la que el equipo se coronó campeón de la Copa del Rey en Badalona, alcanzó la Final Four de la BCL y finalizó en tercer lugar en la Liga Endesa. El establecimiento se encuentra ubicado en el pasillo Guimbarda, en los bajos del hotel Ibis Málaga Centro Ciudad, junto al río Guadalmedina.

Emocionados

Ibon Navarro ejemplificaba lo que había sentido el equipo tras el partido con la ovación. "No he sentido lo del final nunca, ni siquiera cuando ganamos la Copa. Estamos para esto: para hacer a la gente feliz. Esto es una cosa diferente, distinto a todo. Lo que hemos vivido hoy ha sido increíble, la felicidad no está en cosas ni en sitios, está en momentos. No me gustaría que pensemos que tenemos que ganar un título, sino que la gente siga orgullosa del equipo; que la gente vaya con la camiseta por el centro, niños al colegio, se trata de esto. Ganar es muy difícil. Solo hay que analizar cuántos equipos han ganado. La gente tiene que entender que no siempre lo vamos a ganar, que no vamos a morir de éxito, se trata del cómo, no del qué se consigue". Reconocía Navarro que sobrevolaba la idea de pelear por la ACB. "Yo creo que mucha gente pensaba que podíamos ganar la Liga, creíamos además porque nos veíamos capaces. Ellos han sido superiores aquí, han jugado increíble. Tiene mucho mérito lo que ha hecho el Barça, desearles toda la suerte, lo bueno es que pensábamos eso".