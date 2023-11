BCL: El Unicaja entra en el Consejo de Clubes

La BCL incluye al Unicaja, representado por Antonio Jesús López Nieto, en el nuevo Consejo de Clubes de la competición. Se trata de un movimiento importante porque el club malagueño tendrá voz y voto en la nueva línea estratégica de la competición, ese nuevo mapa del baloncesto europeo en el que se trabaja, foro que contará con la participación del Unicaja, con ese pedigrí de miembro importante de BCL, no solo en lo deportivo, sino a la hora de trabajar en el futuro a medio plazo. Así lo anunciaba el Unicaja a través de un comunicado oficial. "El Presidente Antonio Jesús López Nieto representará los intereses de nuestro Club y del baloncesto nacional en este importante foro. En este consejo están presentes dueños y presidentes de clubes de la BCL, y su función es la de plantear el desarrollo de estrategias, negocios y la toma de decisiones para un mejor funcionamiento del baloncesto europeo, tanto a corto, medio como a largo plazo. La inclusión de Unicaja Baloncesto le da a nuestro Club una importante posición, ya que desde el Consejo de la BCL podrá tener voz y voto sobre cuestiones vinculadas al baloncesto europeo, buscando siempre establecer unas líneas de actuación que vayan en beneficio de todos".

En este Consejo de Clubes de la BCL hay un representante de FIBA Europa, el italiano Maurizio Bertea y está formado por 10 clubes. Además del Unicaja, los componentes de este consejo son el AEK Atenas (Grecia), Telekom Baskets Bonn (Alemania), JDA Dijon (Francia), Dinamo Sassari (Italia), Hapoel Jerusalem (Israel), Igokea (Bosnia y Herzegovina), Filou Oostende (Bélgica), Pinar Karsiyaka (Turquía) y el Rytas Vilnius (Lituania). Será por lo tanto el único miembro de Liga Endesa, además de un club proactivo a la hora de que vea la luz esa competición fusionada entre Eurocup y BCL, aunque de momento habrá qué esperar cómo van avanzando esas conversaciones entre FIBA y Euroliga, tarde o temprano condenados a entenderse.

Insistía Juanma Rodríguez hace unas semanas en cómo ha evolucionado la BCL. "Me ha sorprendido que los equipos que participan en la competición, están progresando mucho en sus ligas; hace que la BCL sea una competición mucho mejor. Creo que han ido mejorando a nivel organizativo en muchas cosas: web, redes sociales, seguimiento de la competición, cada vez más cosas para difundir la BCL. Sobre todo destacaría de la BCL, y siempre lo he dicho desde que empezó, aunque no la jugase con el Unicaja o la siguiera como aficionado, que para mí tiene el formato de competición perfecto. Creo que la BCL cada año es una mejor competición. Diría que a todos los niveles: organización, clubes que quieren jugar esta competición porque saben que está mejorando en relación a la Eurocup, por ejemplo. Tenemos al Bursaspor, que se ha unido este año a la BCL, y fue finalista de la Eurocup hace dos años. También al Promitheas, que es de los equipos más potentes de Grecia, quitando a los dos de Euroliga. Otro equipo, que para mí va a ser de los grandes tapados de esta edición, como es el Tortona de Italia, que viene siendo el tercer equipo en las dos últimas temporadas, con muy buen presupuesto y mismo entrenador, incluso con fichajes que han hecho este verano de nivel Euroliga. Creo que en líneas generales la BCL va creciendo, va mejorando, el ejemplo más claro lo tuvimos en Málaga, con una grandísima organización de la Final Four"