Unicaja, licencia para soñar

El 8 de octubre, se cumplen hoy tres meses, fue la última vez que el Unicaja perdió un partido de Liga Endesa. 90 días, tres meses, sin morder el polvo en la competición doméstica han permitido rubricar la mejor racha de victorias (13) en la ACB en toda su historia. Y también igualar la mejor primera vuelta de la entidad tras el triunfo en Palencia. 14-3 es el balance tras 17 partidos, lo que le permite figurar en el segundo puesto de la tabla, bien consolidado y con una renta de tres victorias sobre el segundo. El club cajista también logró un 14-3 en el curso 2014-15 con Joan Plaza en el banquillo. Aquella vez, alcanzó el ecuador de la fase regular en primera posición y con una diferencia de +129 puntos. Ahora, los de Ibon Navarro son segundos, aunque su +/- es un espectacular +196. Y es que han llegado a ganar por una ventaja de dobles dígitos en más de la mitad de las 17 jornadas disputadas hasta la fecha (10). Síntoma del gran poderío que exhibe el cuadro de Ibon Navarro. Aquel equipo de Joan Plaza acabó tercero la temporada regular tras un bache sobre marzo/abril que le hizo caer hasta desde la cabeza. Hay que decir que se compatibilizaba con la Euroliga, mucho más dura en nivel y cantidad de partidos que la BCL. Acabaría forzando el quinto partido en semifinales ante el Barça en un gran año.

Aunque en la temporada 1995-96 (la posterior al mítico subcampeonato del 95 con Javier Imbroda) la entidad cajista llegó a sumar 15 victorias al término de la primera vuelta, pues había 20 equipos participantes en la Liga Endesa, encajó 4 derrotas para un porcentaje de éxito del 78,9%. Actualmente está en un impresionante 82,4% y en su mejor media de puntos por encuentro (88,1) en casi cuatro décadas, desde los 88,9 de la 1984-85.

No es la mejor vuelta de la historia del Unicaja, no obstante. Es prurito lo ostenta el equipo campeón de Liga de Sergio Scariolo en 2006. Aquel equipo acabó la primera vuelta en 11-6 (no está entre las 10 mejores de la historia) para acabar cuarto y cabeza de serie para la Copa antes de hacer una segunda sensacional (15-2). Sólo cayó ante Bilbao y Barcelona, ambos en el Carpena, y se impuso en los 15 restantes para asegurar el primer puesto al final de la temporada en la liga regular (26-8). Aquel equipo llegó a encadenar en la primera fase de la Euroliga 11 victorias consecutivas, un hito.

Siguen las bases puestas para seguir soñando con algo grande. La Copa, como se vio el año pasado, es cuestión de llegar en el momento preciso con una inspiración suprema y que sople también el viento a favor. Pero la Liga es el pan de cada día y el equipo se ha labrado una distancia muy interesante con el tercer puesto y no le quita el ojo al Real Madrid. El nivel de juego es excelso, el equipo rebosa confianza. Ha ganado sus cuatro últimos partidos por 22, 23, 20 y 16 puntos. “Es el equipo en mejor forma de Europa”, decía Luis Guil, entrenador del Zunder Palencia, tras el encuentro último. Existe motivación en los contrarios por tumbar al equipo de Ibon, pero también se ha ganado el respeto de hacer saber a los rivales que o juegan 40 minutos muy bien o no hay opciones. Y eso crea una presión grande. El hecho de que el equipo esté a nivel estadístico como colectivo en casi todos los mejores segmentos del juego pero que apenas haya jugadores en los primeros puestos denota que no es sencillo para los contrarios el scouting. Advertía Ibon de que vendría un bajó n físico en estas semanas porque se tiene que llenar el depósito para el segundo tramo de temporada. Es posible que lleguen derrotas con partidos complicados. Curiosamente, el próximo oponente de los malagueños será el propio Dreamland Gran Canaria. El club de Los Guindos tendrá entonces la oportunidad de vengarse y cruzar los 100 días de imbatibilidad liguera si vence el próximo sábado (18:00 horas) en el Carpena en otro gran duelo. De aquella racha de tres derrotas de principios de octubre sólo queda el aviso de que puede ocurrir. Pero el Unicaja da licencia para soñar a sus aficionados con registros que entroncan con la mejor historia del club.