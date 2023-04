El Unicaja irá a por el millón de euros en la Final Four de la BCL

El Unicaja también se juega un gran montante económico en las próximas semanas, no solo el lograr el segundo título de la temporada, a dos partidos están los de Ibon Navarro de culminar un doblete inédito en la historia del club malagueño. Está muy bien posicionado, a la espera de resolver qué trío acompañará en esa Final Four, aún sin sede, con Málaga como una de las candidatas, para volver a levantar un segundo trofeo en apenas tres meses. Deportivamente es una oportunidad única, también para las arcas de la entidad, solvente en la actualidad, y una apuesta más que consolidada desde Unicaja Banco y Fundación, tal y como afirmó Antonio Jesús López Nieto hace unas semanas. Cerca de un millón de euros, buen pellizco, está en juego.

Ya hay acumulado en premios un total de 97.500€, desgranados de la siguiente forma: un montante de 40.000€ solo por participar en esta edición, un fijo que se llevan los 31 equipos restantes de esta BCL 22/23; 7.500€ por cada victoria en el Round of 16, el Unicaja recordemos que obtuvo cinco, por lo que la cantidad es de 37.500€ en esta fase de la competición; más 20.000€ por los dos triunfos que han logrado los malagueños en los cuartos de final ante UCAM Murcia, 10.000€ cada una.

Siempre farragoso el hacer cuentas, pero para evitar confusiones: el Unicaja obtendría la friolera cifra de 900.000€ si gana los dos partidos de la Final Four, más todo lo acumulado hasta hoy (997.500€ sería la cuantía total). La BCL da 300.000€ por cada equipo que pase a la final, y 600.000€ más para el campeón. Desde el club son conscientes de la importancia de este dinero, al no estar presupuestado a principio de temporada, y que vendría de maravilla de cara a mantener el bloque campeón de Copa, puede que de BCL, para la próxima temporada. Aún quedan algunas operaciones prioritarias por abordar, algunas situaciones contractuales que están enquistadas, un plus que sin duda ayudaría a asumir ese empujón. Cuenta el Unicaja con un músculo económico potente, lejos de la primera línea, pero la línea es ascendente; además el extra que supondría a nivel de estatus. Un nuevo título, sería el segundo europeo en la trayectoria del club de Los Guindos, que está a tiro.

Queda lejana la Final Four (del 12 al 14 de mayo), pero ahora empieza un plan, similar al de la Copa, para llegar con las máximas garantías. El Unicaja vuelve a ser reconocible, autoritario pese a todo lo externo, era muy difícil jugar en Murcia, pero de nuevo se dio la talla en una jornada grande.