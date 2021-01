El Unicaja, a la misma distancia del sexto y del descenso

Nueve victorias tras 20 partidos es el pobre balance del Unicaja en la Liga ACB. 9-11 cuando se marchó 8-4 y se pensaba, con fundamento numérico, que igual se podía pelear por ser cabeza de serie en la Copa. Se entró finalmente de manera muy ajustada y gracias a que se suspendieron un par de partidos de rivales por el Covid-19. Uno de ellos, el UCAM Murcia-BAXI Manresa se jugará este martes, precisamente.

Un detalle de lo deficiente de la temporada regular cajista es que está a la misma distancia, cinco triunfos, del sexto clasificado, un Valencia Básket que no hace tanto esta por detrás (14-6), como de los puestos de descenso, que ahora mismo ocupan Retabet Bilbao y Acunsa GBC (4-16). Hay menos equipos entre medias, pero el tope de esta temporada parece el séptimo puesto, lo que, en condiciones normales, supone medirse a Madrid o Barça en cuartos de final.

No es el medio o largo plazo lo que preocupa ahora a Fotis Katsikaris, sino el día a día, el partido siguiente. Ya lo dejó claro en la presentación. Hacer prospecciones cuando hay tanta necesidad de ganar no tiene demasiado sentido. De partida, la competición vertebral de la temporada es la Eurocup por el premio que reparte, pero la situación es ya límite, no hay margen de error y a este miércoles van apuntados los focos, en una final ante el Nanterre.

En la ACB se ha producido una escapada de los seis primeros equipos, un grupo en el que, por presupuesto y pedigrí, debía estar el Unicaja. Pero no es así. Marcha 17-1 el Madrid, 16-3 el Barcelona, 16-4 el Iberostar Tenerife, 15-5 Baskonia y 14-6 Burgos y Valencia. Los cuatro equipos de Euroliga y los dos más pujantes, tinerfeños y burgaleses, en los últimos años. Equipos que ya jugaron semifinales de Copa o ACB, que han ganado títulos europeos y que amenazan el estatus del Unicaja.

Después viene el Joventut (10-9) y Baxi Manresa (9-10), con el UCAM Murcia (8-9) y el MoraBanc Andorra (8-10) cerca del Unicaja. 7-12 tiene un Casademont Zaragoza que va hacia arriba y 7-13 el Gran Canaria, que también remonta. 6-10 tiene el Obradoiro y 5-11 el Estudiantes, equipos muy perjudicados por haber padecido el Covid-19. Con 6-13 está el Fuenlabrada y 5-15 el Betis, antes de los dos equipos vascos que están en puestos de descenso.

Es difícil establecer prioridades ahora mismo sobre competiciones si se quiere adecentar la temporada para el Unicaja. Lo primero, recuperar el baloncesto y la autoestima.