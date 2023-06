El Unicaja 22/23, una salud de hierro

Hay infinidad de causas en la gran temporada del Unicaja, recién acabada con un sabor de boca más que agradable pese al play off con el Barcelona. Descanso merecido tras diez meses de adrenalina y estrés, pero lamentaba Ibon Navarro que esa plantilla no quería irse de vacaciones, habla bien de lo gestado. En ese plan de técnico cajista subyace esa pizca de fortuna, o no tanta, con los problemas físicos, que resulta determinante si el azar sonríe. El Unicaja 22/23 no ha sido tan castigado, como en un principio se podía barruntar el agosto, el empezar como un disparo en el comienzo, obligado por la Fase Previa de BCL, podía derivar en que la temporada se hiciese larga. Pero ha sido un año tan especial, que hasta ese riesgo se ha esquivado. Una salud de hierro, salvo la lesión desgraciada de Augusto Lima y los problemas en el tobillo que ha arrastrado Alberto Díaz desde abril; el resto son problemas menores o del día a día, algún brote de gastroenteritis o gripe que llegaron a condicionar.

Hasta tres jugadores han completado los 61 partidos disputados esta temporada: David Kravish, Will Thomas y Melvin Ejim. Hay otro grupo de piezas que solo se han perdido un encuentro: Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Tyson Carter y Dylan Osetkowski. El otro jugador castigado fue Nihad Djedovic, con esa rotura de sóleo inmerso en la burbuja de la Copa del Rey, que le hizo perderse once, los mismos que Alberto Díaz. La lesión del bosnio coincide con una fase de competición compleja, con un Round of 16 de BCL que hizo pupa y la exigencia en Liga Endesa de tomar posiciones para los play offs, hasta su reaparición en abril frente a UCAM Murcia. Semanas con hasta tres partidos, los tiempos más complicados de gestionar.

Han tenido asuntos leves Darío Brizuela, problemas en el tobillo y rodilla; Jonathan Barreiro y Yankuba Sima; 54 han jugado esta temporada los dos primeros, mientras que el gerundense tuvo una rotura muscular antes de la Copa. Balance que se firmaría para la eternidad, cada vez con un calendario más exigente, más en el caso del Unicaja, que opta a llegar lejos en todas las competiciones que disputa. Repetirlo será difícil.