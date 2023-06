De la tempestad a una calma necesaria

El Unicaja echa el telón a una temporada mágica, que ojalá fuese eterna. Hacía años que no se respiraba ese aire en Málaga, visto el verano como una liberación y un permanente reseteo ante resultados desastrosos. El pasado año a estas alturas, el Unicaja suplicaba una plaza en la Fase Previa de BCL, envuelto en la incertidumbre y no tener muy diáfano el futuro del club, el no haberla jugado habría imposibilitado lo que se ha vivido esta temporada. Ahora se permite el club desconectar, con la conciencia muy tranquila por los resultados, al menos semifinales en las competiciones disputadas, y con una mayoría de tareas completadas, consecuencia de un trabajo planificado desde los despachos. Ya desde antes de la Copa, el Unicaja proyectaba llegar a junio con la continuidad de la plantilla al completo, camino del resultado óptimo.

"La temporada está ya muy planificada. Hacemos las cosas con tiempo. Poco trabajo que hacer este verano. Como estaban con ganas de olvidar, les he dicho que descansen unos días y vamos a despedirnos. Estamos trabajando desde el 6 de agosto, pronto empezaremos otra vez: Costa del Sol, Copa de Andalucía, Supercopa…", explicaba López Nieto el pasado martes. Pocas incógnitas por delante, con las renovaciones de de Tyson Carter y Alberto Díaz atadas, queda dar el último paso en las de Yankuba Sima y Will Thomas, muy avanzado el primero y en fases de negociaciones el segundo, como desgranaba el mandatario cajista. Una bendición el evitar el baile a estas alturas, todas las herramientas en casa para que el Unicaja siga hacia arriba en la 23/24. Calma necesaria después de un pasado verano que fue durísimo, milagroso que no hubiese algún lunar, por ensayo y error era lo natural. Nueve fichajes, diez con Sima, que, salvo algún giro de pretensiones, continuarán en Málaga.

La semilla está bien plantada, el tratar que toda esta corriente no sea cíclico. Mantener toda la cosecha de esta temporada es el reto, un club que vive un momento de dulce después de la tempestad, años de castigos y por fin algo de respiro. Sí que habrá un mínimo de actividad, ya que el club monitoriza a Tyson Pérez, nombre marcado en rojo, plan B y que puede ser A con alguna circunstancia.