El Unicaja mantendrá, salvo alguna excepción todavía por dirimir, la misma plantilla de esta temporada recién acabada. Sin diagnóstico porque la idea de seguir con esta base era inamovible, camino va Juanma Rodríguez de hacer ese 13/13. Tyson Carter y Alberto Díaz, ultimadas, también Lima, a la espera de firma; y con la intención de ver a Yankuba Sima y Will Thomas seguir ese proceso. No habrá novedades en cuanto a caras nuevas, ver cómo avanzan otros nombres propios, casos de Saint-Supéry o Yannick Nzosa, que forman parte de la planificación directa o indirectamente. Y sin perder el ojo al mercado. Se controla a Tyson Pérez, pero sin ser una obsesión, como un movimiento estratégico que puede dejar a tiro el movimiento de piezas. Por lo demás, un Unicaja calcado, aunque Ibon Navarro en su última comparecencia de prensa, antes de iniciar las vacaciones, dejaba entrever que no será similar del todo "para no caer en rutina".

"Creo que la vida es todo ensayo-error; tú crees en una serie de cosas, no significa que salgan mal, sino que se pueden hacer de otra manera. Se puede hacer un equipo campeón sin ganar un título. Este año han salido muchas cosas bien y sé qué hemos hecho en verano para que el ensayo no saliera error, no quiere decir que lo vayamos a hacer igual. Ahora todo va cambiando; si el año que viene repito las mismas cosas, no van a salir igual, para no entrar en rutina. Si el grupo está motivado y se divierte, le encuentra un sentido a las cosas, ver que la gente lo siente, esto sí nos vale", reflexionaba el entrenador del Unicaja, mensaje oculto y consciente que será inevitable el comparar siempre con este curso, aunque tanto club como entorno tiene captado de dónde se viene.

Un plan versionado, por lo que demandará la competición al Unicaja. Ya no será novedad. Desafía el club al renovarse o morir. En un verano calmado, que servirá para valorar lo logrado, el año donde Los Guindos ha recuperado el estatus perdido. Campeón de Copa, Tercero de ACB y una Final Four de BCL, listón altísimo; pero por encima de todo, como diría Ibon Navarro, es el cómo y qué efecto ha tenido en un Carpena que llora por el cierre de la temporada.